Депутаты заксобрания Колымы расширили гарантии детям-сиротам и проиндексировали ряд выплат

ТАСС, 25 октября. Магаданская областная Дума расширила гарантии для детей-сирот и проиндексировала действующие для них выплаты. Теперь ежемесячно воспитанники детских домов и интернатов начнут получать "карманные" деньги и не будут бояться накопившихся коммунальных долгов в своих квартирах, когда окончат специальные учреждения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального парламента.

"Единогласно депутатский корпус поддержал предложение выплачивать ежемесячное пособие в размере 300 рублей на личные нужды воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получать эту сумму будут ребята в возрасте от 7 до 18 лет", - сказано в сообщении. Как пояснил глава думского комитета по социальной политике Андрей Зыков, это научит детей обращаться с наличными деньгами, копить.

Единовременные выплаты для обустройства

Также решением парламентариев увеличен размер единовременной денежной выплаты для обустройства жилых помещений детям-сиротам с 50 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. Право на данную выплату у ребят появляется при получении собственного жилья в 18 лет, заключении договора социального найма, договора найма специализированных жилых помещений, а также при возвращении в квартиры, собственниками которых они являются.

"Индексация данной выплаты не производилась несколько лет, поэтому депутатский корпус поддержал предложение. Мы планомерно совершенствуем региональное законодательство, защищающее права детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В прошлом созыве Магаданская областная Дума изменила порядок предоставления выплаты на обустройство жилья: ранее она выплачивалась по достижении 18 лет, однако не все ребята успевали получить к своему совершеннолетию собственное жилье. Теперь средства на обустройство выплачиваются при фактическом выделении квартиры", - приводят в пресс-службе слова председателя Магаданской облдумы Сергея Абрамова.

Оплата жилья и коммуналки

Депутаты установили и компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пока ребенок находится в специализированном учреждении.

"В Магаданской области существует проблема: за детьми, которые в силу различных обстоятельств остались без опеки и попали в дома-интернаты, сохраняется жилье, а оплату за него зачастую никто не производит. С такими вопросами колымчане неоднократно обращались в общественную преумную "Единой России" и к уполномоченному по защите прав детей Денису Павлику. Сегодня законом ввели амнистию: коммунальные долги для этих детей списываем, данные финансовые средства поступят в ресурсоснабжающие организации. Для детей все начнется с чистого листа. Тем самым повысится и ответственность муниципальных органов, которые должны следить за состоянием жилья. Кроме того, устанавливаем компенсацию расходов ЖКХ на период нахождения детей в интернатах или под опекой, - прокомментировал Андрей Зыков.

В Магаданской области задолженность по оплате коммунальных услуг имеют 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилых помещений, на общую сумму около 6,1 млн рублей. Задолженность 17 детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам социального найма, - 1,8 млн рублей.

Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию норм закона составят в 2022 году 24,7 млн рублей, в 2023 году - 13,6 млн рублей, в 2024 году - 13,8 млн рублей.

Поправки вступят в силу 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе.