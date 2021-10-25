Сборная Роскосмоса принимает участие в WorldSkills Hi-Tech 2021

ТАСС, 25 октября. Сборная команда Госкорпорации "Роскосмос" участвует в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills Hi-Tech 2021 - соревнования открылись в понедельник в Екатеринбурге. Команда госкорпорации поборется за звание лучших в основной категории (до 49 лет) по 39 компетенциям и в категории "Юниоры" (до 17 лет) по 9 компетенциям.

"Сборная команда Роскосмоса - это 78 участников основной категории, 23 участника категории "Юниоры" и 70 экспертов-компатриотов. Команда объединяет лучших представителей ракетно-космической отрасли и талантливую молодежь", - сказано в сообщении госкорпорации.

В рамках Hi-Tech 2021 впервые в России пройдет Кубок по рационализации и производительности. "В рамках этого соревнования будет представлен проектный кейс организации Госкорпорации "Роскосмос" - екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (НПОА) - "Ассистент водителя", где участникам предстоит предложить рационализацию системы точного вождения беспилотной сельскохозяйственной техникой", - добавили ТАСС в пресс-службе НПОА.

Три чемпионата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 25-29 октября одновременно пройдут три чемпионата - WorldSkills Hi-Tech, JuniorSkills и первый Кубок рационализаторов, в них принимают участие порядка 1 тыс. конкурсантов и экспертов. Соревнования проходят в очном формате.

"Для участия во всех трех состязаниях на площадке "Екатеринбург-Экспо" соберутся порядка 1 тыс. конкурсантов и экспертов. Так, в [VIII Национальном чемпионате WorldSkills] Hi-Tech примут участие 510 человек, которые будут соревноваться по 39 компетенциям. В числе 20 основных - аддитивное производство, изготовление прототипов, сварочные технологии, технологии композитов, токарные работы на станках с ЧПУ. Еще 19 презентационных компетенций инициированы корпорациями: "Роскосмос", "Ростех", "Росатом", "Сибур", "Россети", "Ростелеком", - уточнили ранее в департаменте информационной политики Свердловской области.