Продлен прием заявок на соискание премии Russian Creative Awards

ТАСС, 27 октября. Дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили о переносе срока окончания приема заявок на первую Национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards (12+). Принять участие в конкурсе можно до 5 ноября включительно.

Цель премии - выявить и поддержать проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

"В декабре в России впервые пройдёт вручение Национальной премии в сфере креативных индустрий, в которой все номинации кросс-отраслевые и это крайне важно. Мы получаем много вопросов о том, как лучше представить своего кандидата или проект, а также большое количество просьб об увеличении сроков подачи. Нам важно, чтобы в премии приняли участие как можно больше достойных номинантов, и все успели подать проекты. Поэтому совместно с членами Гильдий "Российской креативной недели" мы приняли решение о продлении заявочной кампании", - сообщила директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Прием заявок ведется на сайте rc-awards.ru . Лауреаты премии будут выбраны в 10 кросс-индустриальных номинациях:

Продюсер года в сфере креативных индустрий

Менеджер года в сфере креативных индустрий

Меценат года (вклад в развитие креативных индустрий

Стартап года / Прорыв года

Образовательный проект в сфере креативных индустрий

Креаполис года (креативный кластер/пространство)

Новый культурный код

Креативный регион года

Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса

Коллаборация года в сфере креативных индустрий

Выдвинуть проект или профессионала на соискание премии имеют право профессиональные гильдии и отраслевые организации. Предложить свою кандидатуру на рассмотрение креативным сообществом может любой желающий, обратившись в гильдии "Российской креативной недели" по адресу: expert@creativityweek.ru ​​​​

В состав профессиональных гильдий "Российской креативной недели" вошли десятки выдающихся специалистов индустрии, среди них: генеральный директор Роскино Евгения Маркова, исполнительный директор Московского музея современного искусства и вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, режиссер и председатель АПКиТ Сергей Сельянов, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, директор Universal University Екатерина Черкес-заде, руководитель дирекции Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова и др.

Экспертный совет премии сформирует шорт-лист из 50 номинантов. Победителей выберет Большое жюри премии - медийные персоны, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий. Основным критерием станет общественный резонанс - обсуждение и признание номинанта в СМИ и профессиональном сообществе. В работе Большого жюри уже подтвердили участие режиссер и глава компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов, генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, директор Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие.

Торжественная церемония вручения первой Национальной премии в сфере креативных индустрий России состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье" и завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

Лауреаты премии получат национальное признание, денежные призы от спонсоров, медиасопровождение и другие возможности для продвижения своего дела. По результатам Премии будет издан специальный сборник "Russian Creative Awards: лучшие среди равных", который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

ТАСС - генеральный информационный партнер.