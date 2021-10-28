Состоялось награждение лауреатов премии "Импульс добра-2021"

ТАСС, 28 октября. Вчера, 27 октября 2021 года, в онлайн-формате состоялось торжественное награждение лауреатов премии "Импульс добра" (16+), которая ежегодно вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства.

Премия "Импульс добра" присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим и поддерживающим социальное предпринимательство.

Лауреатов премии определил общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. "Ежегодно мы выбираем лучшие проекты с инновационными идеями, направленными на позитивные перемены в жизни нашего общества. Приятно осознавать, что идея социального предпринимательства проникла в умы и сердца россиян", - отметил председатель общественного совета и учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

В этом году награды и призовой фонд размером 2 480 000 рублей разделили 12 лауреатов в восьми номинациях. На этапе отбора участников в адрес оргкомитета поступили 236 заявок из 48 регионов России. Наиболее высокую активность проявили участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также Калининградской области.

Президент РФ Владимир Путин направил участникам премии "Импульс добра" приветственное слово: "Ваш проект, задуманный и воплощенный в жизнь фондом "Наше будущее", решает важные, актуальные задачи. Он поддерживает перспективные инициативы в сфере социального предпринимательства, отдает дань признания тем, кто своим созидательным трудом содействует решению серьезных, волнующих общество, проблем. Благодаря их энергии и неравнодушному отношению к делу, в разных регионах страны успешно реализуются программы, направленные на улучшение экологической обстановки и совершенствование туристической инфраструктуры, создаются современные рабочие места для людей с ограниченными возможностями по здоровью, а в поселках и малых городах - новые производства.

Убежден, что ваше мероприятие вызовет широкий общественный интерес, будет способствовать продвижению благородных идей социального предпринимательства".

Также в адрес гостей и участников премии поступили приветствия от Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галины Кареловой, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, Председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды, Мэра Москвы Сергея Собянина, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева оценила премию "Импульс Добра -2021" как одну из самых насыщенных за все 10 лет ее существования: "В этом году срок приема заявок на премию был очень сокращенный, свои коррективы внесла пандемия, тем не менее, к участию были привлечены более 200 проектов, десятки партнеров и свыше 400 зрителей, которые впервые получили возможность присоединиться к трансляции церемонии награждения в прямом эфире. С каждым годом Премия набирает обороты, охватывает новые территории и сферы деятельности, развиваясь в соответствии с мировыми трендами".

ТАСС - информационный партнер премии.