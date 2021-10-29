Глава IPChain предложил выдавать авторские права компаниям за произведения, созданные ИИ

ТАСС, 29 октября. Признание за компаниями, разрабатывающими искусственный интеллект (ИИ), авторских прав на созданные алгоритмами произведения, стало бы логическим продолжением подписания Кодекса этики ИИ. Такое мнение высказал в среду президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"В большинстве стран мира автором произведения может считаться только человек, физическое лицо. Фактически компания производит музыку машинным способом, а авторство приписывается некоей номинальной фигуре. Это создает серьезные риски, ведь такое фиктивное авторство легко может быть оспорено в суде - истец может доказать отсутствие творческого вклада. Точно так же, как лейблы распоряжаются исключительными правами на фонограммы, компании, использующие ИИ, могли бы получить четкий набор прав на продукт, созданный при его участии", - сказал Кричевский, его слова приводит пресс-служба IPChain.

По словам Кричевского, сегодня значительная доля творческого продукта создается с использованием ИИ, и отсутствие общих правил может привести к незапланированным издержкам для бизнеса.

27 октября в Москве участники форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" подписали российский Кодекс этики ИИ, подготовленный Минэкономразвития РФ, Аналитическим центром при правительстве РФ и Альянсом в сфере ИИ и описывающий фундаментальные принципы взаимодействия человека с нейросетями.

Главный юрист по интеллектуальной собственности УК "РОСНАНО" Виталий Калятин считает, что Россия для выработки своих правил взаимодействия с ИИ может ориентироваться на страны, где уже действует режим охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных с помощью искусственного интеллекта. "Произведениям, созданным с помощью ИИ, охрана может предоставляться в более узкой сфере, на меньший срок и в меньшем объеме, чем объектам, созданным без такого участия. Таким образом, у организатора креативного производства всегда будет выбор: нанять людей, которым придется платить зарплату, и получить длительную охрану на получившееся произведение или использовать искусственный интеллект и получить ограниченную охрану", - отметил юрист.

В пресс-службе IPChain отмечают, что принятие в России такого кодекса соответствует общемировой тенденции, так как все государства с высоким уровнем развития технологий начинают вводить особое регулирование ИИ - соответствующие стратегии приняли более 30 стран, включая США, Великобританию, Китай, Францию. Кроме того, свой стандарт разрабатывает международный Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE). В подобных документах уделяется большое внимание этическим аспектам взаимодействия людей и алгоритмов, подчеркивают в IPChain.