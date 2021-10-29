Театр Образцова выступит в рамках "Больших гастролей" в Казахстане и Таджикистане

ТАСС, 29 октября. В 2021 году ГАЦТК им. С. В. Образцова отмечает 90-летие со дня основания. "Большие гастроли" в Казахстане и Таджикистане коллектив театра решил посвятить этому событию.

Со 2 по 5 ноября и с 16 по 18 ноября 2021 года состоится юбилейный тур - "Большие гастроли" ГАЦТК им. С.В. Образцова в страны Содружества Независимых Государств: Казахстан и Таджикистан, организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках зарубежного направления "Больших гастролей", дети и взрослые увидят легендарные образцовские спектакли "Необыкновенный концерт" и "Волшебная лампа Аладдина", а также выдающиеся современные постановки главного режиссера театра, неоднократного лауреата Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска", заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Константинова - "Снеговик", "Али-Баба и сорок разбойников", "Турандот".

В Республике Казахстан, в городе Нур-Султане состоятся показы спектаклей: "Снеговик" (2 ноября, 12:00, Дворец школьников); "Турандот" (2 ноября, 19:00, Nomad Citi Hall) и "Необыкновенный концерт" (3 ноября, 19:00, Nomad Citi Hall). В г. Алматы на сцене Русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова пройдут показы спектаклей: "Турандот" (5 ноября, 19:00,), "Волшебная лампа Аладдина" (6 ноября, 14.00), "Необыкновенный концерт" (6 ноября, 19.00).

В Республике Таджикистан, в городе Душанбе: "Необыкновенный концерт" (16 и 18 ноября, 19.00, Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни); "Снеговик" (17 ноября 12.00, Государственный театр кукол Республики Таджикистан), "Али-Баба и сорок разбойников" (17 ноября, 16.00; 18 ноября, 14:00, Государственный театр кукол Республики Таджикистан)

Главный режиссер ГАЦТК им. Образцова, заслуженный деятель искусств РФ Борис Анатольевич Константинов сообщил: "По дороге к солнцу!.. Если стоять на месте, то жизнь пролетит мимо, а ты может даже и не заметишь, что она уже пролетела. Поэтому, если ты живешь - ты идешь… Для театра очень важно двигаться и развиваться, смотреть, дышать другим воздухом, встречать разных людей, пропитываться иной культурой. Чем дальше твой путь, тем интереснее твоя творческая жизнь.

Сегодня наш путь лежит в Среднюю Азию - две прекрасные страны должны встретить нас - Казахстан и Таджикистан. Восток!.. Когда судьба дарит тебе дорогу на восток - это удача! Чистый воздух, встречи с доброжелательными людьми, и конечно, самое главное - солнце! Потому что там, куда мы едем, на небо посмотришь - солнце, в арык заглянешь - солнце, в глаза посмотришь - и там солнце! Мы отправляемся к Солнцу, а вернувшись обратно на Садовую-Самотечную, будем наполнены, надеюсь, солнечной энергией творчества"!

Спектакль "Снеговик" 6+

По сказке Х. К. Андерсена в переводе Анны Ганзен

Посвящается автору сценического замысла - режиссеру Николаю Шишкину

Режиссер - лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска", заслуженный деятель искусств РФ Борис Константинов

Художник - лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Евгения Шахотько

Сказку рассказывает: лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска", заслуженный артист РФ Андрей Нечаев

Художник-технолог - Александр Лигусов

Свет и звук - Владимир Курзанов, Елена Прохорова

Премьера спектакля состоялась 28 сентября 2011 года.

"Снеговик" - это камерный спектакль для одного актера и множества кукол. Кукольник, лирично и трогательно рассказывающий андерсеновскую сказку, смешивает печальное и смешное, каждый раз по-новому завораживая зрителя.

Спектакль - номинант Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска-2013"; лауреатами Премии "Золотая Маска-2013" стали: Евгения Шахотько в номинации "Куклы - Лучшая работа художника" и Андрей Нечаев - в номинации "Куклы - Лучшая работа актера".

Спектакль "Турандот", 16+

По сказке Карло Гоцци в переводе М.Л. Лозинского

Сказка древнего Китая, разыгранная под венецианским мостом при свете луны

Автор сценической версии для театра кукол и режиссер - Борис Константинов

Художник - лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Виктор Антонов

Композитор - Катя Миц

Премьера спектакля состоялась 23 декабря 2017 года.

Это сказка, в которой сталкиваются два мира - строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы.

В фонограмме спектакля звучит соло на мандолине в исполнении Георгия Ермолина. Соло на китайской флейте Сяо - Екатерина Малетина.

Спектакль "Волшебная лампа Аладдина", 6+

Автор пьесы - Нина Гернет

Постановщик - народный артист СССР Сергей Образцов

Художник - заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Тузлуков

Композитор - Григорий Теплицкий

Пьеса классика кукольной драматургии Нины Гернет написана по мотивам арабских сказок из цикла "Тысяча и одна ночь". Это романтическое представление о любви вначале было адресовано взрослым, но позже очаровало и совсем юных зрителей. "Волшебная лампа Аладдина" - один из самых красивых спектаклей Театра Образцова.

Спектакль "Необыкновенный концерт", 12+

Авторы: Сергей Образцов, Алексей Бонди, Зиновий Паперный, Зиновий Гердт, Семен Самодур, Владимир Кусов

Режиссеры-постановщики: народный артист СССР Сергей Образцов, народный артист РФ Семен Самодур

Режиссер: народный артист РФ Владимир Кусов

Постановка танцев: народный артист РФ Семен Самодур

Художники-постановщики: Валентин Андриевич, Наталья Шнайдер

Композиторы: Юрий Саульский, Лев Солин, Григорий Теплицкий, Илья Шахов, Илья Ягодин, Игорь Якушенко

Премьера спектакля состоялась 19 июня 1946 года. Вторая редакция создана в 1968 году.

Самый знаменитый кукольный спектакль ХХ века. "Необыкновенный концерт" - это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники. Спектакль объехал сотни городов нашей страны и более сорока иностранных государств.

Спектакль "Али-Баба и сорок разбойников", 6+

Режиссер - Борис Константинов

Художник - заслуженный художник РФ, лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Виктор Платонов

Для зрителей спектакля "Али-Баба и сорок разбойников" не важно, какая погода на улице, - войдя в зал, они окажутся на жарком Востоке, где на улице стоит сладкий запах пряностей, по мостовым цокают копыта груженых осликов и рождаются волшебные сказки. В них сталкиваются добро и зло, любовь и ненависть, но хорошее всегда побеждает. Спектакль полон волшебства и интересных находок - Луна вдруг превращается в миску и обратно, а казан для плова становится пещерой сокровищ разбойников.

Программу "Больших гастролей" можно посмотреть здесь.

ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"