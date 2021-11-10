Fitch подтвердило рейтинг банка ЗЕНИТ

ТАСС, 10 ноября. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) банка ЗЕНИТ на уровне b+.

Агентство отметило улучшение качества активов и капитализации, сильную ликвидность, а также растущую прибыльность бизнеса банка. При этом позитивное влияние на позиции Банка ЗЕНИТ оказывают поддержка и рейтинг мажоритарного акционера - компании ПАО "Татнефть".

"Банк ЗЕНИТ продолжает наращивать объемы бизнеса в стратегических сегментах. Кредитный рейтинг на уровне ВВ отражает надежность и устойчивость банка. Позитивная динамика ключевых показателей подтверждает прогнозы на текущий год и создает основу для достижения бизнес-целей в 2022 году", - отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

ПАО банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. Ключевой акционер - ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- ("Эксперт РА"). Является акционером ООО "ЗЕНИТ Финанс", ООО "ЗЕНИТ ФИНАНС", ООО "ЗЕНИТ Лизинг", ООО "ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП".