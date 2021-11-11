Академический русский театр им. Е. Вахтангова возобновляет юбилейные мероприятия

ТАСС, 11 ноября. В 2021 году Владикавказскому Академическому русскому театру исполнилось 150 лет. Ранее запланированные юбилейные мероприятия (16+) на 30 и 31 октября, были перенесены на 13, 20 и 21 ноября 2021 года.

К 150-летию театра художественный руководитель Владимир Уваров решил вернуться к началу истории и осуществить давнюю мечту по созданию грандиозной по своим масштабам постановки драмы М.Ю. Лермонтова "Маскарад" (16+).

"Так символично совпало, что в июле 2021 года исполняется 180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова. И своей постановкой мы хотим объединить две истории - историю театра и историю величайшего русского поэта. Театр, обращаясь вновь к творчеству М.Ю. Лермонтова, стремится донести до современного зрителя, особенно молодого, текст классического произведения. Лермонтова - поэта знают, практически, все. Однако Лермонтов - драматург знаком не каждому из нас. В нашем спектакле "Маскарад" мы попытались соединить век нынешний и век минувший и привлечь внимание зрителей неожиданными созвучиями с современной реальностью. "Лермонтов вечен. А вечность всегда современна. И используя слова японского писателя и философа "Вся классика написана сегодня утром", театр, обращаясь к творчеству Лермонтова, пытается еще раз подчеркнуть необходимость и актуальность Лермонтова именно сегодня", - сказал художественный руководитель Академического русского театра имени Евгения Вахтангова Владимир Уваров.

Театр имеет свою многолетнюю, насыщенную событиями и художественными свершениями биографию. С первого же своего спектакля по драме М.Ю. Лермонтова "Маскарад", премьера которого состоялась 15 апреля 1871 года, театр обрел популярность не только в Осетии. Со всего юга России съезжались любители театра в его зрительный зал. Драма "Маскарад", интеллектуальная и романтическая одновременно, была весьма прогрессивной для своего времени. Она обличала аристократию и, как итог, долгое время находилась под цензурным запретом. Чтобы поставить ее на сцене, надо было многое преодолеть, в том числе и негативную оценку иных рецензентов.

Режиссер спектакля - Изабелла Геннадьевна Каргинова. На сцене Академического русского театра им. Е. Вахтангова она поставила спектакли "Любовные игры Сары и Элеоноры" по пьесе З. Сагалова, "Кин VI" Г. Горина, "Три сестры" А. Чехова. Балетмейстер спектакля - заслуженный работник культуры РСО-Алания Валерий Суанов, главный балетмейстер Филиала Мариинского театра.

По мнению зрителей, которым уже удалось увидеть спектакль на сцене, режиссер И. Каргинова сумела наполнить пространство постановки насыщенным психологизмом, характерным для Лермонтова - прозаика. В этом спектакле ощущается высокая театральная культура и бережное отношение к тексту.