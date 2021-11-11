Возросло количество заявлений на поступление в аспирантуру РАНХиГС

ТАСС, 11 ноября. В Президентской академии подвели итоги приемной кампании в аспирантуру. В этом году количество заявлений на бюджетные места возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а на обучение по договору - в 1,8 раз. В среднем, конкурс составил 4,2 человека на место. Самый высокий конкурс наблюдался на программы по направлению "Юриспруденция" - 6,5 заявлений на место. Вторым по популярности среди абитуриентов стало направление "Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело" - 5,6 заявлений на место.

Итоги приема показали, что в аспирантуру Президентской академии активно поступают выпускники магистерских программ из других вузов Москвы и разных регионов. Более 70% показывали высокие индивидуальные достижения на предыдущей ступени обучения и продемонстрировали хорошие результаты на вступительных экзаменах. Кроме того, втрое возросло количество абитуриентов, которые побеждали на научных конкурсах. Из поступивших 15 человек являются победителями или призерами олимпиады "Я - профессионал".

"В аспирантуру Президентской академии традиционно поступают подготовленные и ориентированные на науку люди", - отметила начальник Управления аспирантуры и докторантуры РАНХиГС Татьяна Гуслистая. - "В этом году почти 20% абитуриентов ранее публиковали свои научные труды в журналах, рецензируемых ВАК или входящих в международные базы цитирования. У 13% в портфолио присутствует рекомендация выпускающей кафедры и уже согласован научный руководитель их будущего диссертационного исследования".

Президентская академия - один из немногих вузов, которому предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени. В Академии работают диссертационные советы по всем ключевым направлениям подготовки в аспирантуре: они собираются индивидуально под каждую защиту, а помимо официальных оппонентов в них также входят эксперты по тематикам написанных диссертаций.