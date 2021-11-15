В Каспийске прошел Международный деловой форум "Открытый Дагестан"

​​​​​ТАСС, 15 ноября. Ежегодный деловой форум "Оpen Dagestan 2021" (6+) прошел 13 ноября в Каспийске. Форум стал одним из важнейших событий в 2021 года в области деловых связей в Республике Дагестан. Организатором выступило Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В туристическом форуме "Открытый Дагестан" приняли участие представители бизнеса и органов власти, эксперты в области инвестиций и предпринимательства, потенциальные инвесторы. На мероприятии участники обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушали федеральных экспертов в области привлечения инвестиций, территориального развития и экспорта, узнали об успешных кейсах бизнес-индустрии.

В рамках форума была представлена деловая экспозиция, где представители муниципалитетов региона, крупных торговых, промышленных, энергетических и сельскохозяйственных компаний продемонстрировали свою продукцию.

Более 1 тыс. участников туристического форума со всей страны смогли познакомиться с богатым природным, ремесленным, гастрономическим и интеллектуальным потенциалом Дагестана, принять участие в панельных дискуссиях по различным тематикам, а также узнать о мерах поддержки от государства при организации туристических продуктов.

"Этот форум был организован с надеждой на то, что большинство предпринимателей, бизнесменов, участников хозяйственно-экономических связей познакомятся друг с другом, увидят кто что производит, какие услуги друг другу можно предоставить. Чтобы этот мультипликативный эффект позволил нашим бизнесменам развиваться в первую очередь благодаря нашему внутреннему ресурсу. Важно осознать, что Дагестан, который уже является точкой притяжения туристов, будет развиваться и в деловой и инвестиционной сферах", - прокомментировал результаты форума врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициями Республики Дагестан Хаджи-Мурад Абашилов.