Стали известны итоги народного голосования международной премии #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 15 ноября. Всего за финальные проекты конкурсантов премии было отдано 128 тыс. голосов. Активнее всего голосовали жители Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.

Народное голосование - этап финала международной премии #МЫВМЕСТЕ (0+). Оно проходило на крупнейшей платформе добрых дел в России ДОБРО.РФ с 15 октября по 5 ноября. В рамках голосования россияне выбирали лучшие социальные проекты страны. В нем участвовало 288 социальных инициатив, которые затрагивают все сферы деятельности: культуру и искусство, развитие страны, экологию, спорт и прочие. 132 - из трека премии "Волонтеры и НКО", 80 - из трека "Бизнес", 76 - из трека "Медиа".

"В этом году количество голосов в народном голосовании премии в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Волонтерство и благотворительность сегодня - это не просто досуг отдельных людей, а глобальный социальный тренд, который с каждым годом лишь усиливается. Акция #МЫВМЕСТЕ показала, что вклад в развитие взаимопомощи вносят и добровольцы с НКО, и бизнес, и СМИ. Они подали на Премию уникальные проекты. Например, в треке "Волонтеры и НКО" одним из лидеров голосования стал проект "Безопасность молодого поколения" из Московской области, участники которого с помощью пожарно-спасательных соревнований, конкурсов и мастер-классов повышают культуру безопасности в образовательных учреждениях. Из крупного бизнеса отличилась компания "Газпромнефть-Хантос": благодаря ее проекту "Креативное пространство "САД 61°69°" на пустыре в Ханты-Мансийске теперь интерактивные стенды о местных флоре и фауне, паркур-площадка, эргономичная сцена, амфитеатр, общественный огород и многое другое. А в "Медиа" многих не оставил равнодушными блог из 26 выпусков о том, как условия пандемии вдохновили якутскую молодежь направить энергию в созидательное русло: как менялись векторы личного развития, как стали важными дистанционное образование и вакцинация, - отметил руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. - Люди видят вклад в развитие взаимопомощи в заявленных проектах и сами хотят инициировать изменения вокруг, именно поэтому финалисты премии набрали 128 тыс. голосов. Запрос на социальные изменения растет, а значит мы все ближе к тому, чтобы наше общество стало социально комфортным".

Проекты от участников трека "Волонтеры и НКО" набрали 78,8 тыс. голосов: некоммерческие организации (НКО) - 31,6 тыс., волонтеры старше 18 лет - 30,9 тыс., волонтеры от 14 до 17 лет - 16,2 тыс. У трека "Бизнес", в который социальные инициативы, программы по КСО, устойчивому развитию и корпоративному волонтерству заявляли предприниматели, - 28,2 тыс. голосов: у компаний малого и среднего бизнеса - 19,9 тыс., а у крупного бизнеса - 8,3 тыс. У трека "Медиа", в который социальный контент заявляли журналисты и блогеры, - 20,6 тыс.

Больше всего голосов поступило от жителей Москвы - 31,2 тыс. На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ - 9,7 тыс. На третьем - Кемеровская область - 7,4 тыс. Следующие в перечне - Московская область и Санкт-Петербург - 4,3 тыс. и 4,1 тыс.

Чтобы результаты голосования соответствовали пользе от инициатив и реальному масштабу их поддержки, в каждой номинации треков граждане могли выбрать лишь по одной инициативе НКО, волонтеров старше и младше 18 лет, бизнеса и крупного бизнеса, а также авторов социального контента. Для этого голосующие должны были зарегистрироваться на площадке проведения - крупнейшей платформе добрых дел в России ДОБРО.РФ. За время голосования на платформе зарегистрировалось 170,7 тыс. человек.

Многие инициативы, представленные в Народном голосовании, набрали тысячи голосов благодаря поддержке земляков участников, которые разворачивали масштабные кампании в поддержку своих проектов. Им помогали семьи, друзья, коллеги, местные ведомства, учреждения и другие: посвящали инициативам бесчисленное количество постов, комментариев, конкурсов, "сторис" и прямых эфиров. Журналисты писали о них статьи, снимали видеосюжеты. Поддержать своих просили на сайтах компаний, школ, колледжей и вузов, где они работают или учатся. За некоторых агитировали и представители власти: об участниках из Рязанской области писали в соцсетях депутаты Государственной Думы РФ от региона Дмитрий Хубезов и Андрей Красов, а также губернатор Николай Любимов. В числе губернаторов, которые также призывали голосовать за своих, глава Псковской области Михаил Ведерников, глава Вологодской областей Олег Кувшинников и другие. Не остались в стороне и "звезды": за "Газпром-Медиа" просила голосовать заместитель генерального директора холдинга, журналистка Тина Канделаки, Курскую область поддержали финалистки Международного конкурса эстрадной песни "Евровидение - 2014" Анастасия и Мария Толмачевы, а также оперный певец, актер, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

На честность получения голосов участников проверял специальный веб-бот, который сообщал о резких изменениях в статистике голосования, а также отслеживает попытки купить голоса на многих сайтах. Накрутка выявлена у 24 проектов - по решению Дирекции премии, все их голоса аннулированы. Основные способы накруток голосов, которые удалось выявить: использование ботов и покупка голосов на биржах. Опыт определения накруток позволит усложнить использование недобросовестных сервисов при проведении Народного голосования в следующий раз.

Суммарная оценка, которую получит инициатива финалиста премии, будет складываться из баллов за голоса, полученные на Народном голосовании, и баллов от Федерального жюри премии - победителями станут те, кто наберет больше.

Лауреатов объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в московском Центральном выставочном зале "Манеж" 2 - 5 декабря в рамках Международного дня добровольцев.

ТАСС - информационный партнер.