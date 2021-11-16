Студенческий совет РАНХиГС вошел в тройку лучших в России

ТАСС, 16 ноября. Студенческий совет Президентской академии признан одним из сильнейших в России по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. Конкурс был организован Росмолодежью и Российским союзом молодежи при поддержке Министерства науки и высшего образования. В нем приняли участие 180 вузов со всей страны.

В финале Студенческий совет Академии был представлен в семи номинациях. В категории "Лучшая система цифровой трансформации деятельности органа студенческого самоуправления" студсовет занял первое место. Стать лауреатом удалось еще в трех номинациях: "Лучшая система обеспечения реализации академических прав обучающихся", "Лучшая система карьерного сопровождения и трудоустройства обучающихся" и "Лучшая система поддержки деятельности органов студенческого самоуправления (структурное подразделение вуза по работе со студенческой молодежью - Управление молодежной политики)". Таким образом, по итогам конкурса студсовет РАНХиГС показал лучший комплексный результат среди всех участников, заняв призовые места в пяти категориях.

"Студенческий совет Академии уже не первый год доказывает свое лидерство среди всех российских органов студенческого самоуправления. В студсовет РАНХиГС регулярно приходят талантливые и активные ребята, которые хотят проявить себя. Ключевая задача и приоритет Управления молодежной политики - помочь студентам в достижении поставленных целей и развить их творческий, научный и образовательный потенциал. Приятно видеть, что наши общие труды так высоко оцениваются в масштабах всей страны", - подчеркнул начальник Управления молодежной политики РАНХиГС Алексей Спирин.

"Для нас участие в конкурсе стало уникальным шансом представить свои лучшие практики и проекты экспертной комиссии, а также активно поработать и доказать: "Мы - сплоченная команда и сможем достичь поставленных целей". Благодарим за поддержку Управление молодежной политики РАНХиГС. Мы строим грандиозные планы на будущее и смело идем дальше", - добавила председатель Студенческого совета Академии Дарья Попова.

Студенческий совет РАНХиГС формирует академическую культуру и развивает единое информационное пространство на территории вуза. Студсовет занимается организацией культурно-массовых мероприятий и правовой защитой студентов, поддерживая их инициативы. Участие в его деятельности позволяет студентам получить новые знания, навыки и компетенции, а также быстро социализироваться в академическом обществе.

ТАСС - информационный партнер РАНХиГС.