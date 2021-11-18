В Крыму стартует Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым"

ТАСС, 17 ноября. Два масштабных отраслевых мероприятия - Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые объединились для работы по основным направлениям развития внутреннего туризма в России, согласно Национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" (0+) организован Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией "Экспотур" при информационной поддержке Ростуризма. Регион-партнер Форума - Самарская область.

Туристический Форум собрал на онлайн-площадке более 70 авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России в диалоге с представителями власти курортных регионов России, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций. Заявлены участники из более, чем 40 регионов - от Калининграда до Приморского края, некоторые из которых впервые принимают участие в туристическом форуме в Крыму.

В связи с действующими ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в РФ, в целом, мероприятие проходит в онлайн-формате с трансляцией на туристическом портале Республики Крым Travel Crimea.

"В этом году мы впервые организовали в Крыму авторитетный федеральный туристический форум - "Интурмаркет. Открытый Крым". С директором Международной турвыставки "Интурмаркет" Ольгой Хоточкиной мы заранее договорились о создании осеннего этапа "Интурмаркет. Открытый Крым", как главной в стране площадки в преддверии нового туристического года. Приметы времени трансформировали большинство активностей в онлайн-формат. Самые важные темы сегодня отражены в программе форума - внутренний туризм, работа в условиях действующих ограничений, а также - инвестиции в трудовые ресурсы, экология и ООПТ, сельский и яхтенный туризм, событийный и деловой туризм", - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как отметила Ольга Хоточкина, большинство мероприятий форума пройдет в онлайн-формате, но это не значит, что не будет жарких дискуссий.

"Программа наших совместных секций коснется всех самых востребованных вопросов отрасли. Обсудим меры поддержки - достаточны ли они для бизнеса, а также современные цифровые технологии. Ответим на многие юридические вопросы в туризме. В программе форума "Интурмаркет. Открытый Крым" - всё исключительно практично и важно в условиях стабильной нестабильности", - отметила Ольга Хоточкина.

В числе спикеров и участников Форума представители Ростуризма, Правительства РФ и РК, представители власти и турбизнеса республик Татарстан и Калмыкия, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, Мурманской, Калининградской, Ростовской, Тверской, Иркутской, Калужской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Регион-партнер форума - Самарская область.

18 ноября работу Форума "Открытый Крым" начнет пленарное заседание "Внутренний туризм в России и COVID - 19: сохранение или развитие". Участники обсудят глобальные тренды развития туротрасли в постковидной реальности, развитие внутреннего туризма на фоне открывающихся границ, а также тренды в деловом и событийном туризме.

На семинаре "Технологии и цифровизация, как драйвер развития внутреннего туризма" состоится презентация цифровых платформ и инноваций, а также представлены обзор и тенденции рынка пассажирских перевозок.

Спикеры Форума поделятся опытом, системами мотивации и инструментами по подбору и удержанию квалифицированного персонала в современных реалиях.

Будет проведена презентационная сессия туристических возможностей и маршрутов регионов России.

Во второй день Форума, 19 ноября, пройдет стратегическая сессия "Яхтенный туризм в России: текущее состояние и перспективы развития". Спикеры обсудят меры господдержки, концепцию развития, новые локации и маршруты, а также развеют миф о премиальности яхтенного туризма.

Темой еще одной сессии станет развитие сельского туризма в новой реальности, в разрезе законодательных инициатив, механизмов господдержки и использования земель сельскохозяйственного назначения в целях рекреации и туристической инфраструктуры. В ней примут участие представители Минсельхоза РФ, департамента по туризму Республики Беларусь, а также депутат бундестага ФРГ.

Кроме того, будут обсуждаться перспективы развития экологического туризма в России: туристические проекты на территориях ООПТ, международный опыт, экостандарты и экотехнологии в индустрии гостеприимства, господдержка и возможности для экологизации средств размещения и пляжных территорий.

Справка:

"Открытый Крым" - знаковое мероприятие для туристической отрасли. Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса - федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.

Полная программа форума и спикеры по ссылке.

Организаторы - Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией "Экспотур". Форум проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Регион-партнер Форума - Самарская область.

ТАСС - стратегический партнер форума.