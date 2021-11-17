С 17 по 19 ноября пройдут Дни Республики Ингушетия в Совете Федерации

ТАСС, 17 ноября. Дни Республики Ингушетия (12+) состоятся с 17 по 19 ноября в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Представители делегации Республики Ингушетия во главе с руководителем региона Махмудом-Али Калиматовым и председателем Народного собрания Магометом Тумгоевым представят сенаторам ситуацию в регионе на текущий момент, доложат об успехах и проблемах в социально-экономическом развитии.

В рамках Дней Республики Ингушетия запланирована серия мероприятий.

17 ноября состоится расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.

18 ноября пройдут расширенные заседания Комитетов СФ по бюджету и финансовым рынкам; по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по социальной политике; по науке, образованию и культуре; по экономической политике.

На 19 ноября запланирован осмотр выставки достижений Республики Ингушетия для представителей делегации региона с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. После осмотра выставки в рамках 512-го заседания Совета Федерации состоится "Час субъекта Российской Федерации".

"Об основных итогах социально-экономического развития Республики Ингушетия, а также о законотворческой деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории Республики сенаторам Российской Федерации расскажут руководители региона", - говорится на сайте Совета Федерации.

Трансляция мероприятий в рамках Дней Республики Ингушетия будет доступна на сайте Совета Федерации и на телеканале "Вместе-РФ".