В Совете Федерации прошли Дни Республики Ингушетия

ТАСС, 19 ноября. В Совете Федерации с 17 по 19 ноября прошли Дни Республики Ингушетия (16+). Возглавили делегацию Глава Республики Махмуд-Али Калиматов и Председатель Народного Собрания Магомет Тумгоев.

17 ноября в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сенаторы обсудили тему "Актуальные вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия".

В заседании Комитета СФ приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова и председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.

"Сегодня у нас есть замечательная возможность при участии делегации Республики Ингушетия напрямую обсудить актуальные проблемы, возникающие в регионе при реализации мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие водоснабжения и водоотведения ЖКХ", - заявил в ходе заседания Андрей Шевченко.

18 ноября прошли расширенные заседания Комитетов СФ по бюджету и финансовым рынкам; по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по социальной политике; по науке, образованию и культуре; по экономической политике.

В ходе заседания Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам прозвучали предложения внести в проект постановления заседания комитета вопрос о принятии индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Ингушетия.

Такую просьбу в своем докладе также озвучил Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Он отметил, что Ингушетия рассчитывает на участие в программе индивидуальной поддержки регионов, куда вошел перечень субъектов с низким уровнем социально-экономического развития.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы рассмотрели вопрос "Современное состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса Республики Ингушетия".

С докладом по обозначенной теме выступил и.о. первого заместителя Председателя Правительства Ингушетии, министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев. По его словам, агропромышленный комплекс региона динамично развивается. В настоящее время идет реализация более 12 инвестиционных проектов. По мнению Магомеда Евлоева, для обеспечения республики продуктами в полном объеме этого недостаточно и необходимы дополнительные инвестиции.

По итогам обсуждения сенаторы приняли решение рекомендовать Министерству сельского хозяйства РФ обсудить предложения правительства Республики Ингушетия о выделении в Государственной программе развития сельского хозяйства дополнительных средств на субсидию на техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства в субъектах РФ.

Также профильный Комитет СФ поддержал предложения Республики Ингушетия по развитию сферы культуры в регионе в рамках проведенного расширенного заседания 18 ноября. Как отметила председатель Комитета СФ Лилия Гумерова, Республика Ингушетия обладает уникальным материальным и нематериальным культурным наследием, отражающим культурное разнообразие многонациональной России.

"В регионе проводится большая работа по сохранению объектов культурного наследия, реализации национального проекта "Культура", включая ремонт и строительство учреждений культуры в сельской местности", - сказала она.

Министр культуры Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов в своем выступлении отметил, что культура - важнейшая составляющая истории ингушского народа, которая способствует формированию высокого уровня духовности общества, социальной стабильности, сохранению уникальных обычаев и традиций.

"В последние два года отмечается положительная динамика. В частности, проведен ремонт ряда культурных объектов, укреплена материально-техническая база профильных организаций, оснащен современным музейным оборудованием комплекс "Мемориал памяти и славы", - сообщил он.

Сегодня Валентина Матвиенко и Махмуд-Али Калиматов обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии.

Валентина Матвиенко отметила эффективность проведения Дней субъекта в Совете Федерации. По ее словам, важно рассказать об успехах региона, поделиться существующими проблемами. В начале встречи она отметила: "Это полезно как для Республики, так и для сенаторов, для их законотворческой работы. По итогам мы готовим Постановление палаты, которое согласуем с Правительством РФ". Глава СФ приветствовала тот факт, что руководство Ингушетии тесно взаимодействует с федеральными органами власти.

Махмуд-Али Калиматов проинформировал о социально-экономической ситуации в регионе и поблагодарил Совет Федерации за возможность представить Ингушетию на федеральной площадке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Народного Собрания Республики Ингушетия Магомет Тумгоев и глава Правительства региона Владимир Сластенин осмотрели экспозицию, которая знакомит с достижениями и перспективами развития Республики в различных сферах: экономика, промышленность, агропромышленный комплекс, здравоохранение, культура, туризм, спорт.

Выставка продемонстрировала ключевые тенденции развития экономики региона, в том числе инвестиционный потенциал, меры поддержки предпринимательства. Также в рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона.