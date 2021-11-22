"Ингосстрах" запустил новый продукт-конструктор LifeLine

ТАСС, 22 ноября. "Ингосстрах" запустил продажи нового универсального страхового продукта-конструктора LifeLine, который обеспечивает страхование от несчастных случаев и болезней, гарантируя широкое страховое покрытие в результате временной утраты трудоспособности, травмы и госпитализации. Приобретая продукт LifeLine, клиенты "Ингосстраха" получают возможность обеспечить надежной страховой защитой не только себя, но и позаботиться обо всей семье и общем финансовом благополучии: в полис можно включить как одного человека, так и большее количество застрахованных.

Главным преимуществом программы является возможность комбинировать различные риски. Клиенты "Ингосстраха" могут застраховать не только стандартные случаи, но и в зависимости от собственных потребностей включить в страховое покрытие широкий набор наиболее актуальных рисков из числа предусмотренных общими правилами страхования от несчастных случаев и болезней "Ингосстраха". Таким образом, пакеты рисков не являются фиксированными - для каждого клиента создается уникальный договор. Обязательное покрытие на случай наступления смерти в результате болезни и/или несчастного случая клиент может расширить рисками установления инвалидности, временной утраты трудоспособности ("длительный больничный"), госпитализации, утраты профессиональной трудоспособности вследствие болезни и/или несчастного случая, травмы, тяжких телесных повреждений, переломов и ожогов, а также критических заболеваний. Кроме этого, можно увеличить размер страхового возмещения на случай ДТП - в договор можно дополнительно добавить риски установления инвалидности или смерти в результате ДТП. Полную информацию о продукте можно получить в офисах компании и по телефону в контакт-центре "Ингосстраха".

Полис LifeLine действует по всему миру. Срок страхования по программе составляет от 1 дня до 10 лет, возраст застрахованного лица - от 2 до 64 лет. Программа не предусматривает страхование на время занятий спортом и активными хобби. Приобрести полис можно в офисах компании, а также через агентов и партнеров "Ингосстраха".

"Современные продукты-конструкторы продолжают набирать популярность среди клиентов "Ингосстраха". Страхователи вправе сами выбирать наиболее востребованные риски и заключать договоры страхования на индивидуальных условиях. В этом смысле новый продукт LifeLine универсален: он позволяет нашим клиентам защитить всю семью, включая в полис страховую защиту именно от тех случаев, которые они считают для себя наиболее актуальными. Продолжая создавать новые страховые программы, мы стремимся предлагать клиентам максимально комфортные условия, способные удовлетворить абсолютно любые потребности", - комментирует начальник отдела имущественного и личного страхования компании "Ингосстрах" Станислав Олейников.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.