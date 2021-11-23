Ко дню бухгалтера "Ингосстрах" предлагает страховку для компаний бухгалтерских услуг

ТАСС, 23 ноября. В России 21 ноября отмечается день бухгалтера. Для компаний, предоставляющих бухгалтерские услуги, "Ингосстрах" разработал страховой полис, который защищает их гражданскую ответственность и позволяет вести свою работу уверенно, не переживая о возможных рисках.

Для того, чтобы минимизировать убытки, которые могут произойти из-за непреднамеренных ошибок или упущений, важно оформить полис страхования ответственности компании, предоставляющей бухгалтерские услуги. Компания "Ингосстрах" разработала уникальную программу страхования, которая поможет избежать неприятных ситуаций и уменьшить возможную материальную ответственность.

В рамках данной программы страхуется причинение вреда имущественным интересам третьих лиц (клиентов бухгалтерской компании) в результате непреднамеренного нарушения установленных правил в составлении и оформлении документов и деклараций, ошибок при расчете налогов, взносов и оплат, а также при постановке, восстановлении или ведении бухгалтерского и налогового учета, непреднамеренной утраты или повреждения документов, и при ошибках при кадровом администрировании.

В сумму возмещения, которая полагается клиентам "Ингосстраха" при оформленном страховом полисе, включаются:

расходы, которые должны будут возмещать клиенты застрахованного при восстановлении нарушенного права, в том числе штрафы/пени, наложенные налоговыми органами;

упущенная выгода клиентов застрахованного;

необходимые расходы для выяснения причин наступившего страхового случая;

расходы на защиту организации, предоставляющей бухгалтерские услуги, при ведении дел в судах, а также оплата услуг экспертов и адвокатов.

"Сейчас очень сложно представить себе такую компанию, которой бы не требовалось тщательное ведение финансовых дел. Во избежание рисков организации часто нанимают себе сторонние компании, которые ведут бухгалтерскую деятельность - и именно для таких компаний мы разработали страховой полис ответственности перед их клиентами. Не всегда огромный опыт может помочь избежать ошибок, которые могут привести огромные потери, от таких рисков и защищает наша страховка. Оформив ее, компании, предоставляющие бухгалтерские услуги, будут в полной уверенности, что "Ингосстрах" защитит их деятельность и будет помогать при возникновении страхового случая" - отметил начальник управления страхования ответственности компании "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин.

"Ингосстрах" напоминает, что страхование ответственности поможет владельцам компаний возместить ущерб и чувствовать себя более уверенно при работе с клиентами и партнерами. С полной информацией о полисе страхования ответственности компании, предоставляющей бухгалтерские услуги, можно ознакомиться на сайте. Застраховать свою деятельность - правильное решение для тех организаций, которые дорожат своей репутацией.