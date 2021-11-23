Инвестиционную стратегию компании КАПИТАЛ LIFE признали лучшей на российском рынке

ТАСС, 23 ноября. В Москве 20 ноября 2021 года состоялось ежегодное мероприятие в сфере инвестиций и финансов Investment Leaders Forum, в рамках которого крупнейшие российские компании-участники рынка инвестиций представили свои проекты и стратегии, лучшие из которых были удостоены премии Investment Leaders Award - 2021.

По результатам экспертного голосования инвестиционная стратегия "Устойчивое развитие" компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") была признана лучшей стратегией, разработанной с учетом принципов ESG и "зеленого" инвестирования в страховании жизни на российском рынке.

В рамках стратегии ИСЖ "Устойчивое развитие" КАПИТАЛ LIFE предлагает клиентам инвестировать в активы компаний, осуществляющих технологические разработки, которые оказывают существенное влияние на переход на новые источники энергии, а также снижение нагрузки на окружающую среду.

При отборе бумаг компаний учитывается их капитализация и ликвидность, а также выполнение компаниями критериев устойчивого развития - ESG, которые включают аспекты экологического и социального развития, а также следование лучшим практикам корпоративного управления.

"Вопросы устойчивого развития последние годы заняли прочное место в повестке трансформации экономики и финансовых рынков во всем мире и в нашей стране. Мы уделяем особое внимание и ориентируемся на внедрение лучших ESG-практик, затрагивающих практически все аспекты работы современной страховой компании. В КАПИТАЛ LIFE сформулированы инициативы по ответственному ведению бизнеса, управлению, а также "зеленому" инвестированию, и мы считаем это направление стратегически важным для развития компании, - отметил генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич. - В рамках стратегии "Устойчивое развитие" мы рады предложить клиентам возможность сделать выбор в пользу современного инвестиционного инструмента, учитывающего все направления ответственного инвестирования, включающего экологические, социальные и корпоративные аспекты, а также заботу о персонале".