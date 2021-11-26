Социально значимые расходы бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа превысят 80%

ТАСС, 26 ноября. Законодательное Собрание Ямала приняло базовый Закон автономного округа "Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в четверг большинством голосов. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, депутаты отметили конструктивную работу всех участников бюджетного процесса и подчеркнули, что бюджет Ямала сбалансирован, социально ориентирован и нацелен на развитие экономики региона.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин подчеркнул, что, несмотря на существующие ковидные ограничения, приоритетом бюджета остается исполнение всех социальных обязательств.

"Власти региона всегда следуют принципу: максимальная ценность любого нового проекта достигается только тогда, когда он начинает работать на каждого ямальца. Главное - это человек. Об этом говорит президент, это сформулировано в указе о национальных целях развития страны. Бюджет округа сохранил свою социальную направленность - это меры поддержки, новые социальные объекты, социальные услуги. Мы приняли бюджет для людей. Это - народный бюджет", - цитируют Ямкина в пресс-службе регионального заксобрания.

Основные параметры

Заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов региона Альбина Свинцова сообщила депутатам, что прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета на ближайший трехлетний период определен в сумме 807 млрд рублей, в том числе на 2022 год - 273 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета автономного округа на среднесрочный период определены в сумме 852 млрд рублей, в том числе на 2022 год - 298 млрд рублей.

"Крупнейшими налогоплательщиками в автономном округе остаются предприятия топливно-энергетического комплекса: "Газпром", "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "Роснефть" и их дочерние организации. Источники доходов бюджета ЯНАО - налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц", - сказано в сообщении.

Окружной бюджет в трехлетнем периоде по доходам составит 729 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 248 млрд рублей, что на 30% выше уровня 2021 года. Расходы казны ЯНАО в планируемом трехлетнем периоде составят 775 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 273 млрд рублей, это на 11% выше уровня 2021 года.

Обозначая бюджетные расходы, главный финансист Ямала отметила, что в планируемом периоде предусмотренные в бюджете средства по всем направлениям развития региона превысят уровень 2021 года.

Социально значимые расходы превысят 80% и будут направлены прежде всего на развитие социальной сферы и повышение уровня жизни ямальцев. Бюджет предусматривает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона с учетом индексации в 2022 году мер соцподдержки на 4%.

Расходы на здравоохранение с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования составят 149 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 50 млрд рублей. Продолжится ремонт существующих и строительство новых медицинских организаций, которые будут оснащены современным оборудованием и транспортными средствами, реализация проектов "Земский доктор" и "Земский фельдшер", программ по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, работа по цифровизации здравоохранения.

Средства, предусмотренные на развитие образования, будут направлены на строительство 31 школы нового типа с применением современных архитектурных решений, 14 детских садов, на ремонт 58 ямальских школ, в том числе 23 по программе реновации. Продолжится развитие сети центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста".

На исполнение обязательств по социальной защите будет направлено 100 млрд рублей, в том числе на 2022 год - 33 млрд рублей. Это позволит реализовать региональные национальные проекты, а также модернизировать систему социального обслуживания.

На развитие физкультуры и спорта на Ямале предусмотрено 10 млрд рублей, в том числе на 2022 год - 4 млрд. Средства будут направлены на строительство новых объектов спорта, обеспечение их современным инвентарем и оборудованием, на организацию и проведение спортивных мероприятий всероссийского и регионального уровней, развитие детско-юношеского спорта, в том числе адаптивной физической культуры и спорта, а также развитие спорта высших достижений.

Бюджет развития

Помимо полного финансового обеспечения действующих расходных обязательств, в законе учтен и бюджет развития. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, в ближайшие годы в автономном округе продолжится развитие всех инфраструктурных проектов. "Амбициозные инвестиционные проекты в сферах капитального строительства будут реализованы посредством Адресной инвестиционной программы. Сохранятся высокие темпы финансирования расходов на капитальное строительство, будет обеспечено безусловное исполнение взятых обязательств в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве, мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, расселению аварийного жилого фонда, государственной поддержке коммунального и агропромышленного комплекса, транспорта и дорожного хозяйства", - сказано в сообщении.

На реализацию госпрограммы "Развитие строительного комплекса и жилищной сферы" будет направлено 76 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 30 млрд рублей.

На финансирование дорожного хозяйства в плановом периоде будет направлено более 62 млрд рублей, из них в 2022 году - 26 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 56%.

Мнения парламентариев

Как пояснил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, бюджет 2022-2024 годов сохраняет основные ориентиры и приоритеты, связанные с достижением установленных для округа показателей национальных целей развития страны, - повышение уровня жизни населения, создание комфортных условий для проживания, цифровая трансформация и многое другое. "Перед Ямалом стоят амбициозные цели, поэтому первостепенным является обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы автономного округа, повышение результативности использования бюджетных ресурсов, создание механизмов, направленных на стимулирование восстановления отраслей экономики", - сказал он.

Председатель комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова как лейтмотив бюджета обозначила сохранение всех социальных обязательств перед ямальцами и расширение наиболее эффективных мер поддержки. "Для нас неизменным приоритетом остается рост благополучия населения, сокращение числа граждан с низкими доходами, развитие системы социального обслуживания, а также обеспечение качества и доступности социальных услуг. Предусмотренное финансирование социальной сферы позволяет сохранить всестороннюю поддержку ямальских семей, детей, инвалидов и старшего поколения. Окружной бюджет отражает запросы различных категорий населения, а качество жизни ямальцев обеспечивают реальные бюджетные расходы", - пояснила она.

По словам главы комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталии Фиголь, на Ямале бюджеты всех муниципалитетов сформированы без дефицита, выполнение полномочий по решению вопросов местного значения финансово обеспечено. "В 2022 году на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям будет направлено 38% от общего объема расходов окружного бюджета", - рассказала она, пояснив, что объем предоставляемой помощи обеспечит расширение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления, формирование собственной финансово-ресурсной базы и ее устойчивость, социально-экономическое развитие муниципальных образований, в том числе реализацию инфраструктурных проектов.

Глава комитета по экологии, промышленности и ЖКХ Алексей Ситников отмечает, что сохранить финансирование всех ключевых для ямальцев направлений, а по некоторым даже увеличить его, позволили постепенное восстановление экономики и грамотное распределение средств. "В следующем году объем введенного жилья составит 172 тыс. кв. метров. Предусмотренные в бюджете средства позволят к 2025 году расселить миллион квадратных метров непригодного жилья. На Ямале уже в 2022 году планируется привести в нормативное состояние более 183 км дорог общего пользования. Кроме того, запланировано выделение бюджетных средств на реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований, а также на благоустройство 120 дворовых и 60 общественных территорий, включенных в региональные проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Повышение среднего индекса качества городской среды". В полном объеме предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология", - прокомментировал Ситников.

По словам председателя комитета по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуарда Яунгада, Ямал заинтересован в развитии регионального агропрома, в окружном бюджете заложены необходимые средства на поддержку и дальнейшее развитие традиционных и других отраслей сельского хозяйства. "В ближайшие три года средства окружного бюджета будут направлены на комплекс мер по развитию северного оленеводства, а также частичное возмещение затрат предприятиям и организациям, занятым производством продукции оленеводства. В целом на развитие оленеводства предполагается направить порядка 1 млрд рублей. На развитие рыболовства, аквакультуры, переработки в рыбной отрасли планируется направить более 1,2 млрд рублей", - отметил Яунгад.

Ключевыми направлениями ямальского агропрома остаются оленеводство и рыболовство, на которые приходится 98% производства сельхозпродукции. "Регион - лидер в РФ по выращиванию домашних северных оленей, переработке и экспорту продукции оленеводства, а также добыче рыбы. Господдержка агропромышленного комплекса автономного округа является одной из самых высоких в абсолютном выражении, это в 2,5 раза больше, чем в Республике Коми и в 1,8 раза больше, чем в ХМАО - Югре", - уточнили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Позиция фракций

Три депутатские фракции в региональном Заксобрании - Всероссийской политической партии "Единая Россия", Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и фракции ЛДПР поддержали принятие бюджета. Депутатская фракция политической партии "КПРФ" проголосовала против.