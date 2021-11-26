МТС Банк заработал 5,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2021 года

ТАСС, 26 ноября. ПАО "МТС-Банк" объявляет о публикации промежуточной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная чистая прибыль МТС Банка составила 5,1 млрд рублей, это рекордный показатель для банка за последние 10 лет.

Чистая прибыль за девять месяцев 2021 года составила 5,1 млрд рублей;

Операционный доход увеличился на 51% до 23,5 млрд рублей за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

увеличился на 51% до 23,5 млрд рублей за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Рентабельность капитала (ROE) составила 17%.

Чистый процентный доход МТС Банка за отчетный период составил 13,9 млрд рублей, увеличившись на 28% по сравнению с девятью месяцами 2020 года. Чистый комиссионный доход достиг 9,6 млрд рублей, увеличившись на 105% год к году.

Активы МТС Банка на 30 сентября 2021 года составили 259 млрд рублей, показав рост на 27% год к году. Основной драйвер роста активов - наращивание розничного кредитного портфеля, который составил 181 млрд рублей, увеличившись на 69% за период. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов по сравнению со значением на 30 сентября прошлого года вырос на 56% до 213 млрд рублей.

Как сообщил Председатель Правления МТС банка Ильи Филатова, банк последовательно развивает цифровые сервисы и наращивает портфель финтех-продуктов, предлагаемых клиентам. Продажи розничных продуктов год к году выросли более чем в два раза, при этом 60% продаж проходят в цифровых каналах.

Общий капитал банка на 30 сентября 2021 года увеличился на 50% год к году до 50,7 млрд рублей. Для поддержания темпов роста розничного бизнеса банка акционер в сентябре текущего года провел докапитализацию на сумму 7,6 млрд рублей. Норматив достаточности капитала (H1.0) на 30 сентября 2021 года составил 12,1%, обеспечивая достаточный запас прочности по капиталу по сравнению с минимальными значениями, установленными регулятором.

Счета и депозиты клиентов выросли на 33% по итогам третьего квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 189 млрд рублей, такой же рост показали срочные депозиты клиентов, составляющие 74% средств клиентов на 30 сентября 2021 года

В отчетном периоде международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило МТС Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB-", улучшило прогноз по рейтингу МТС Банка до "позитивного". Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b+".

Для повышения качества корпоративного управления и реализации стратегии развития банк выбрал новый состав Совета директоров, в который вошли представители топ-менеджмента материнской компании МТС, неисполнительные директора, а также четыре независимых директора.