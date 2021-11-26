"Звезда Театрала" заканчивает прием зрительских голосов

ТАСС, 26 ноября. Дирекция премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" завершит финальный этап голосования 30 ноября. У народного жюри одной из самых непредвзятых театральных премий (12+) России остается всего несколько дней на то, чтобы решить, кто достоин их поддержки в шорт-листе этого года.

Культурной аудитории необходимо сделать выбор в 18 различных номинация - от категории "Лучший спектакль. Большая форма" до "Лучшего арт-проекта онлайн". Всего в финальном этапе голосования представлено 54 кандидата, получившие в прошедшем сезоне 2020/2021 высокую зрительскую оценку, а главное - признание и любовь. Поддержкой аудитории заручились спектакли Владимира Машкова, Юрия Бутусова, Андрея Максимова, Марины Брусникиной, Евгения Писарева, Константина Райкина, Егора Перегудова, Владимира Иванова и других российских и зарубежных режиссеров. Среди номинантов финального этапа премии - не только именитые постановщики, но и артисты театра и кино, среди которых Виктория Исакова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров, Евгений Цыганов, Вера Алентова, Антон Хабаров, Елизавета Боярская, Аня Чиповская, Ирина Горбачева, Сергей Безруков, Антон Шагин, Юрий Стоянов и другие.

Как и в прошлые годы, особо активное голосование идет в номинациях "Лучший региональный театр" и "Лучший любительский театр", в которых представлены лучшие по мнению аудитории культурные учреждения, расположенные за пределами двух столиц, и непрофессиональные творческие коллективы. В этом году претендентами на победу являются Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина (Барнаул), Севастопольский русский драматический театр им. Луначарского (Севастополь) и Театр драмы им. Волкова (Ярославль), а среди любительских театров - Психологический театр "Душа" (Санкт-Петербург), Молодежный театр-студия "Быть" (Тюмень) и Народный коллектив "Театр-студия "Артель" (Подольск). Традиционно борьба за зрительское внимание в этих номинациях длится до последней минуты голосования по шорт-листу, поэтому выбор каждого зрителя может стать решающим.

"Последние дни голосования за номинантов, как показывает наш 14-летний опыт, всегда вызывают всплеск зрительской активности, - говорит президент премии и главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков. - Не стала исключением и нынешняя премия, хотя она и проходит в унылые пандемийные времена. Складывается впечатление, что публика старается не упустить возможности сказать "спасибо" Театру, который даже в условиях самых серьезных ограничений продолжал творить, отвлекать от печалей, находить новые форматы для общения со своим зрителем. А заметный рост голосования в номинациях "Лучший региональный театр" и "Лучший любительский театр" явно свидетельствует о том, что публика в регионах России, уже не избалованная гастролями федеральных "звезд", стала с большим вниманием относится к творчеству своих земляков и очень хочет, чтобы именно их родной театр был признан самым-самы!" .

"Обратная картина в номинации "Лучший зарубежный театр", тут зрительская активность заметно снизилась, - высказывает сожаление Валерий Яков. - И мы понимаем причину происходящего, потому что постоянно поддерживаем связь с этими коллективами. Им, русским театрам дальнего зарубежья, в нынешние времена выживать значительно труднее, потому что они лишены сторонней финансовой поддержки, держатся лишь на энтузиазме, и, не играя продолжительное время, начинают терять своего зрителя. Поэтому мы искренне призываем всех, кому дорог русский театр, поддержать эти замечательные коллективы. И, самое главное, успеть в оставшиеся дни проголосовать на сайте премии за всех остальных номинантов".

Напоминаем, что принять участие в определении фаворитов 2021 года в сфере театра и кино можно до 23:59 30 ноября на официальном сайте премии. Победителями станут те номинанты, которые заручатся наибольшей поддержкой своих зрителей.

Награждение лауреатов премии зрительских симпатий "Звезда Театрала"-2021 пройдет 6 декабря в Театре им. Вахтангова, на главной сцене которого и будут объявлены имена победителей. Ведущими торжественной церемонии в этом году стали Нонна Гришаева и Александр Олешко, а режиссером вечера - Алексей Франдетти. Мероприятие состоится в формате COVID-free.

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