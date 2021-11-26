РЭЦ проводит форум для экспортеров - "Сделано в России"

ТАСС, 26 ноября. 10 декабря в Москве пройдет Международный экспортный форум "Сделано в России" (18+), организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ).

Программа 2021 года была сформирована с учетом интересов экспортеров любого масштаба и опыта от начинающей микрокомпании до многопрофильного экспортно ориентированного холдинга.

К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Традиционно в форуме участвуют первые лица Правительства России. В 2020 году пленарное заседании открывал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для развития полезных связей и деловых контактов на полях форума организована многострановая деловая миссия, куда совместно с сетью деловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ритейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Персидского залива.

Для прокачки экспортных навыков предпринимателей пройдет серия вебинаров: по переговорам, по маркетинговому продвижению, по регуляторике экспортных продаж через маркетплейсы, по грамотному использованию мер господдержки, по защите прав российских экспортеров за рубежом.

Для более глубокого погружения в трендовые темы развития экспорта запланированы мероприятия по применению инструментов финансовой поддержки экспорта, по поставкам через каналы электронной торговли, по экспорту высоких технологий.

Для более точного понимания стратегических вопросов развития экспорта предусмотрены выступления спикеров пленарной сессии, дискуссии "Экспортного форума РСПП" и общественно-экспертного совета по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Кроме того, на полях форума пройдет церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". В этом году лучшими экспортерами страны стали 13 победителей в 12 номинациях.

Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Поэтому в фокусе экспозиции - наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.

"Форум "Сделано в России" - это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: "2030 - уже завтра. Что делать?". С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума - пленарная сессия", - прокомментировала генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

В ходе форума планируется обсудить вопросы:

будущее российского несырьевого неэнергетического экспорта в пост-COVID;

влияние экспорта на экономическое развитие регионов;

российский экспорт по каналам электронной торговли;

меры поддержки экспорта инфраструктурных проектов;

расширение логистических коридоров;

перспективы работы на рынках: Сербии, Турции, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Африки, ряда стран Европы и СНГ;

опыт производства "зеленой" продукции и ее экспорт на рынки третьих стран;

защита прав российских экспортеров.

Форум в 2021 году пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12). Окончательное количество приглашенных участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

ТАСС - информационный партнер.