МТС стала одним из лучших работодателей по версии Forbes

ТАСС, 26 ноября. МТС третий год подряд входит в число лучших работодателей, а также является единственной технологической компанией в списке крупнейших частных работодателей страны по версии Forbes. Всего в рейтинг вошли более 100 компаний.

В третьем рейтинге работодателей Forbes уделил особое внимание деятельности компаний в области ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и корпоративного управления. Методология нового рейтинга подготовлена совместно с KPMG и подразумевает оценку компаний по большому количеству параметров, которые объединены в три группы: "сотрудники и общество", "экология" и "корпоративное управление". МТС высоко оценена по всем критериям рейтинга и признана одним из лучших работодателей страны.