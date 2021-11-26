{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МТС стала одним из лучших работодателей по версии Forbes

Компания получила "золото" в рейтинге работодателей России

ТАСС, 26 ноября. МТС третий год подряд входит в число лучших работодателей, а также является единственной технологической компанией в списке крупнейших частных работодателей страны по версии Forbes. Всего в рейтинг вошли более 100 компаний.

В третьем рейтинге работодателей Forbes уделил особое внимание деятельности компаний в области ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и корпоративного управления. Методология нового рейтинга подготовлена совместно с KPMG и подразумевает оценку компаний по большому количеству параметров, которые объединены в три группы: "сотрудники и общество", "экология" и "корпоративное управление". МТС высоко оценена по всем критериям рейтинга и признана одним из лучших работодателей страны.

РЭЦ проводит форум для экспортеров - "Сделано в России"
В рамках форума организовали многострановую деловую миссию, куда совместно с сетью деловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ритейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Персидского залива
Читать полностью