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МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового тарифа

Внутренний тариф МТС, ранее доступный только сотрудникам компании, стал открыт для новых подключений
Александр Петров, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев ПАО "МТС"
Описание
Александр Петров, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев
© ПАО "МТС"

ТАСС, 30 ноября. ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), одна из ведущих российский компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового тарифа "Smart для своих. Новогодний".

Самый выгодный внутренний тариф МТС, ранее доступный только сотрудникам компании и их близким, впервые открыт для новых подключений. В поддержку беспрецедентного предложения стартовала федеральная ТВ-кампания о закрытом обществе, участников которого объединяет тайное знание о выгодном тарифе.

Новогодняя история в духе современных сказок пронизана магией и волшебством: у героев кампании есть свой тайный символ, загадочные мантии и зал собраний, попасть в который можно по длинной винтовой лестнице, скрытой за секретной дверью в салоне МТС. В тайном обществе оказались самые разные селебрити, как привычные участники рекламы МТС Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев и Настя Ивлеева, так и новые неожиданные герои из разных сфер. Среди них дебютант рекламного сериала актер Александр Петров - именно его герой, едва присоединившись к закрытому кругу, ненароком раскрыл тайное общество, подарив возможность всем новым абонентам воспользоваться преимуществами новогоднего тарифа.

Не обошлось и без главного праздничного персонажа - Деда Мороза! Тайный тариф, о котором дедушка не рассказывал даже внучке Снегурочке, можно подключить до конца января и всего за 250 рублей в месяц получить 20 гигабайт мобильного интернета, 500 минут, 200 sms и безлимитные звонки внутри сети.

"Знание о том, что у МТС есть выгодный тариф "для своих", есть у многих: такие запросы можно найти в интернете, ко мне лично не раз обращались знакомые с просьбой подключить их к закрытому и выгодному тарифу. Рада, что мы сделали эти привилегии доступными - теперь каждый может войти в наш круг "своих". Надеюсь, что у нас получилось сделать новогоднюю и волшебную кампанию под стать предложению", - отметила Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС.

© ПАО "МТС"
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