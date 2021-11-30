МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового тарифа

ТАСС, 30 ноября. ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), одна из ведущих российский компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового тарифа "Smart для своих. Новогодний".

Самый выгодный внутренний тариф МТС, ранее доступный только сотрудникам компании и их близким, впервые открыт для новых подключений. В поддержку беспрецедентного предложения стартовала федеральная ТВ-кампания о закрытом обществе, участников которого объединяет тайное знание о выгодном тарифе.

Новогодняя история в духе современных сказок пронизана магией и волшебством: у героев кампании есть свой тайный символ, загадочные мантии и зал собраний, попасть в который можно по длинной винтовой лестнице, скрытой за секретной дверью в салоне МТС. В тайном обществе оказались самые разные селебрити, как привычные участники рекламы МТС Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев и Настя Ивлеева, так и новые неожиданные герои из разных сфер. Среди них дебютант рекламного сериала актер Александр Петров - именно его герой, едва присоединившись к закрытому кругу, ненароком раскрыл тайное общество, подарив возможность всем новым абонентам воспользоваться преимуществами новогоднего тарифа.

Не обошлось и без главного праздничного персонажа - Деда Мороза! Тайный тариф, о котором дедушка не рассказывал даже внучке Снегурочке, можно подключить до конца января и всего за 250 рублей в месяц получить 20 гигабайт мобильного интернета, 500 минут, 200 sms и безлимитные звонки внутри сети.

"Знание о том, что у МТС есть выгодный тариф "для своих", есть у многих: такие запросы можно найти в интернете, ко мне лично не раз обращались знакомые с просьбой подключить их к закрытому и выгодному тарифу. Рада, что мы сделали эти привилегии доступными - теперь каждый может войти в наш круг "своих". Надеюсь, что у нас получилось сделать новогоднюю и волшебную кампанию под стать предложению", - отметила Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС.