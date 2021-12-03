"Ингосстрах" подвел итоги ежегодного конкурса "INGOSight"

​​​​​ТАСС, 3 декабря. В Москве прошел финальный этап XXIV конкурса студенческих работ "INGOSight", на котором были подведены итоги и награждены победители и призеры состязания.

В этом году заявки на участие подали более 1 100 студентов, в результате трех этапов конкурса финалистами стали 12 лучших претендентов. Основная тема работ - разработка идеи и презентация проекта по повышению качества клиентского сервиса компании "Ингосстрах". Конкурс состоял из трех этапов: на первом студенты должны были проанализировать путь клиентов компании по CJM (Customer Journey Map), на втором - представить пути решения проблем клиентов при коммуникации с компанией и презентовать решения в онлайн-формате перед экспертами конкурса, а на третьем - доработать проекты и защитить их в очном формате перед членами жюри. В его состав вошли представители компании "Ингосстрах", Финансового университета при Правительстве РФ и ВШБ МГУ имени М.В. Ломоносова.

Во время проведения конкурса 12 участников побывали в корпоративном музее "Ингосстраха", где для них провели экскурсию и рассказали об основных этапах развития мирового и отечественного страхования, а основатель и директор музея Татьяна Щербакова лично познакомилась со студентами и рассказала, что новый взгляд на клиентский сервис помогает компании внедрять интересные идеи и достигать больших вершин в этом направлении.

Финальную часть конкурса - защиту проектов - открыл генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин, который во время выступления рассказал о том, почему клиентский опыт стал основой для конкурса в 2021 году, и отметил, что для развития клиентоцентричности важно смотреть на привычные вещи по-новому.

После защиты проектов жюри определило двух победителей конкурса. Ими стали Илья Шкарупилов (МИСиС) с проектом голосового помощника "Инга", повышающим уровень страховой грамотности клиентов, и Алина Галеева (РЭУ им. Г.В. Плеханова), которая рассказала о том, как можно усовершенствовать услугу страхования выезжающих за границу. Второе место занял Артем Гусаров (ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых) с новаторским проектом по страхованию животных, а третье место досталось Марии Михайловой (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), которая презентовала проект по продажам страховых продуктов клиентам в розничных офисах.

Победители и призеры конкурса "INGOSight" получили сертификаты на обучение в компании "Нетология". Также директор музея "Ингосстраха" Татьяна Щербакова наградила отдельными призами победителей - Илью Шкарупилова и Алину Галееву.

"Благодаря нашему ежегодному конкурсу мы смогли увидеть множество полноценных проектов, которые можно внедрять. Именно в этом и состоит суть "INGOSight" - дать возможность молодому поколению представить свои новаторские идеи в области страхования. Благодарю всех участников конкурса за качественные проекты и новый взгляд на привычные процессы", - отметила директор музея "Ингосстраха" Татьяна Щербакова.

Конкурс был учрежден в 1997 году в честь 50-летия "Ингосстраха". В 2008 году он получил имя Вячеслава Ивановича Щербакова ­­- человека, посвятившего 40 лет работе в компании, в том числе с 2001 года в должности генерального директора, а с 2004-го и президента компании. "INGOSight" - возможность получить новый интересный опыт настоящей работы в страховом бизнесе и понимание своего карьерного пути в будущем.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.