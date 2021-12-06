В Санкт-Петербурге прошел XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

ТАСС, 6 декабря. В Санкт-Петербурге завершилась деловая программа XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" (12+) – одного из центральных ежегодных мероприятий по арктической повестке в России. Программа включала 2 пленарных заседания, 52 дискуссионные площадки, посвященные целям и основным направлениям государственной и социальной политики РФ в Арктике, экономике, инфраструктуре, науке и технологиям, экологии, международному сотрудничеству, обеспечению комплексной безопасности арктического региона и развитию креативных индустрий. Были подведены итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год. На сессиях выступили более 400 спикеров. За время проведения мероприятия в очном и заочном формате его посетили более 2 500 делегатов из 40 регионов России.

Форум открыл президент Ассоциации полярников, специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. "Посмотрите, сколько людей пришло сегодня работать на площадках Форума! Такое внимание говорит о большом общественном интересе в России и за рубежом к арктической повестке. Это особенно важно, учитывая председательство России в Арктическом совете — к нашей стране приковано сегодня особенное внимание. Мы умеем работать и знаем, как вовлекать в совместную деятельность зарубежных партнеров", — отметил он.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил первые результаты работы, направленные на социально-экономическое развитие Арктической зоны. "С 2020 года в Арктике реализовываются 338 проектов общей стоимостью 1,1 трлн рублей инвестиций и 94 млрд рублей государственной поддержки, что позволяет создать 28 тысяч рабочих мест", — сказал Алексей Чекунков. Также он обратил внимание на проблему подготовки отдельного федерального законопроекта о "Северном завозе".

В свою очередь, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая обозначила готовность Госдумы законодательно поддержать развитие Арктики. Она также предложила профильному министерству и бизнесу объединиться с парламентом для совместной работы по формированию новых импульсов арктической деятельности.

Заместитель генерального директора — директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша заявил, что без дополнительного строительства шестого и седьмого ледоколов проекта 22220 невозможно обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути: "С пятью ледоколами 22220 можно увеличить навигацию с 8 месяцев до 9. Но без дополнительных двух ледоколов круглогодичной навигации, безопасной и бесперебойной, не достичь".

К участникам Форума обратился глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал о готовности города принимать участие в реализации арктических проектов. Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных рассказал о продуктах российских компаний, которые специализируются на производстве одежды и снаряжения для Арктики. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова призвала арктические предприятия не допускать нарушений и не дожидаться внимания Роспотребнадзора.

Состоялись отдельные мероприятия, посвященные 25-летию Арктического совета, в которых приняли участие представители дипломатических миссий 15 иностранных государств. Спикеры отметили особую роль Арктического совета в организации эффективного международного диалога и плодотворного сотрудничества на благо Арктики.

В рамках Форума был подписан ряд соглашений. В частности, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о создании и развитии Федерального центра арктической медицины в Архангельске. "Норникель" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о взаимодействии при реализации инвестпроектов на территории Красноярского края, Забайкальского края и Мурманской области.

"Полярный фонд" представил предварительные итоги изучения экосистемы Норильского промышленного района. Это специально организованная экспедиции для исследования уровня загрязнения после разлива дизтоплива в мае 2020 года.

На экспозиционной площадке XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" была развернута масштабная выставка решений для современной Арктики: товары и услуги для инфраструктурного развития и строительства, транспортного обеспечения, судостроения, финансового сектора, цифровых технологий, оборудования, для разработки и эксплуатации месторождений, связи, научных исследований, подготовки кадров и здравоохранения.

Итогом работы Форума станет резолюция, которая соберет инициативы участников и будет направлена в профильные органы власти для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития Арктики.

Форум проходил при поддержке и участии обеих палат Федерального Собрания и Правительства. Организатором выступает МОО "Ассоциация полярников".

ТАСС – генеральный информационный партнер.