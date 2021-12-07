Сбер Управление Активами стал лучшей управляющей компанией по версии журнала SPEAR’S

ТАСС, 7 декабря. Объявлены результаты ежегодной премии журнала SPEAR’S. Сбер Управление Активами признан лучшей управляющей компанией 2021 года по версии SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards.

Услугам для клиентов премиального сегмента компания уделяет огромное внимание, отмечают в руководстве организации. В этом году Сбер Управление Активами запустил целый ряд специальных инструментов, которые пользуются повышенным спросом у ультрасостоятельных клиентов. Так, объем вложенных ими средств в стратегии доверительного управления компании с начала года увеличился на 50%, приблизившись к отметке в 300 млрд рублей.

"Мы признательны организаторам премии, коллегам и нашим клиентам за высокую оценку работы нашей компании. Работая с состоятельными клиентами, которые доверяют нам свои средства, мы стремимся дать им лучшие инвестиционные решения и максимально эффективный, настраиваемый сервис. Победа в номинации "Лучшая управляющая компания" — это признание многолетнего опыта команды Сбер Управление Активами, а также стимул для дальнейшего развития отношений с нашими клиентами", - сказал Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.

SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий, которую организуют портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.