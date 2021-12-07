Форум Nobel Vision стартовал в "Сколково"

ТАСС, 7 декабря. Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 (16+) открылся в Инновационном центре "Сколково". Онлайн-трансляции мероприятий можно смотреть на сайте форума.

Nobel Vision стал новым этапом развития международного форума "Открытые инновации", который каждый год собирал более 20 тыс. участников из разных стран, напомнил в приветствии Председатель Попечительского Совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. Заместитель Председателя Совета безопасности России отметил, что в этом году общение в основном проходит в дистанционном формате, но это не помешает обсуждениям быть интересными и плодотворными.

"Форум дополнен обширной научной повесткой, это неслучайно. В современном мире успех приходит к тем странам, которые активно ведут передовые научные исследования и превращают их в технологические решения для производства и просто для жизни. При этом важно добиваться эффективного взаимодействия всех участников инновационной экосистемы, оптимального баланса интересов государства, науки, бизнеса и общества", - заявил Дмитрий Медведев.

Форум собрал лауреатов Нобелевской премии, Премии Вольфа, Филдсовской премии и др. Именно их научный взгляд на мир, отмечает Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, поможет лучше осознать, что происходит сейчас, и лучше подготовиться к будущему.

"Цифровой мир все время призывает нас к быстрым действиям. Иногда решение начинает приниматься даже слишком быстро, без необходимых размышлений, без диалога со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто обладает лучшими знаниями. Иногда надо останавливаться, задумываться и принимать более взвешенные, более эффективные решения", - сказал Аркадий Дворкович.

Форум входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России, подчеркнул на открытии Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Я убежден, что сегодняшнее общение в смешанном формате будет способствовать достижению цели, которую мы ставим перед собой. А наша общая цель состоит в том, чтобы как можно больше инноваций появлялось и меняло жизнь граждан страны к лучшему", - сказал Валерий Фальков.

На площадке форума 7 декабря работают стенды Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства науки и технологий КНР, где представлены новейшие разработки и решения ведущих вузов и научных институтов, научно-образовательных центров и малых инновационных предприятий.

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