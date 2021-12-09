Архитектор-урбанист Андрей Елбаев: в Салехарде мы поймали ощущение тепла

ТАСС, 9 декабря. Эксперты и участники проходящего в Салехарде форума молодых лидеров стран Арктического совета "ICE: Inspiration. Communication. Efforts" высоко оценивают уровень благоустройства и комфорта столицы Ямала. Как рассказал ТАСС архитектор-урбанист, руководитель проектов КБ Стрелка, преподаватель международной магистерской программы "Прототипирование городов будущего" в Высшей школе урбанистики имени А. А. Высоковского, НИУ ВШЭ Андрей Елбаев, Салехард выглядит хорошо, в городе за короткое время сделано многое.

"Салехард выглядит довольно хорошо, особенно если мы будем сравнивать внутри России, прямо видно, что город развивается, что было сделано много, и сделано относительно недавно. То есть мы сейчас наблюдаем активную фазу развития города. И по демографии он растет, здесь есть, где работать, чем заниматься молодежи, люди сюда едут; мы видим, что здесь проводятся различные ивенты, открываются арт-резиденции", - отмечает собеседник.

По его словам, Салехард как окружная столица на правильном пути, нужно продолжать развивать город, поддерживать, приглашать художников, урбанистов, людей других творческих профессий, вместе с ними переосмыслять локальную идентичность, приглашать местных активистов и создавать совместный продукт. "Не надо пытаться перенести сюда опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, надо именно создавать уникальное предложение Салехарда, Ямала", - считает эксперт.

Елбаев отметил, что многие северные города - непромышленные, за исключением Норильска, в основном это сервисные города, обслуживающие добывающую промышленность, которая сконцентрирована вне города. По его словам, в полярных муниципалитетах должно быть хорошее и творчески осмысленное освещение, поскольку в полярную зиму солнце в высоких широтах выходит на очень короткое время. "Вчера я гулял по Салехарду и просто кайфовал от того, что снег белый, чистый, скрипучий, в Москве такого вообще не встретишь. <…> Мы подмерзли уже, но когда зашли в парк, где очень классно подсвечены естественным теплым светом ели, то поймали ощущение тепла, и забыли, что вообще холодно вокруг. Мне очень понравилось. Это круто, так нужно работать со светом", - поделился архитектор-урбанист.

По мнению собеседника, устойчивой стратегией высокоширотных городов будет создание серии небольших скверов в шаговой доступности, дворов, где будет сбалансированная инфраструктура, позволяющая хорошо проводить время зимой. "Там обязательно должно быть теплое уютное место, кафе, где можно погреться, должны быть возможности для активных физических игр для детей и взрослых - горки, катки, площадки", - считает эксперт.

О форуме

Форум молодых лидеров ICE (18+) - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в Салехарде проходит VII форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север".