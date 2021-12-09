МТС Банк и TalkBank запустили чат-бот MTS Bank Now в Telegram и WhatsApp

ТАСС, 9 декабря. ПАО "МТС-Банк" и финтех-платформа TalkBank объявляют о запуске чат-бота MTS Bank Now в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Бот поможет мгновенно оформить виртуальную дебетовую карту MTS CASHBACK Lite, совершать по ней р2р-переводы, просматривать баланс и реквизиты. Следующий этап развития MTS Bank Now - оформление потребительских кредитов, вкладов и других продуктов банка, а также оплата телекоммуникационных услуг и начислений ЖКХ, интеграция полезных финансовых лайфстайл-сервисов.

В мессенджере предусмотрена упрощенная онлайн-идентификация, что делает сервис доступным для всех пользователей - не обязательно быть клиентом МТС Банка или абонентом МТС.

Чтобы начать общение с MTS Bank Now, достаточно написать любую команду, например, "Привет". Для открытия виртуальной предоплаченной карты MTS CASHBACK Lite нужно выбрать "Оформить карту" и следовать простым инструкциям - бот сообщит об успешном получении.

Виртуальная карта в мессенджере выполнена в оригинальном дизайне и доступна вместе с меню для управления с помощью различных команд, например, "баланс", "реквизиты", "перевод". Снять наличные или пополнить карту можно в банкоматах с технологией NFC, оплачивать покупки также просто - с помощью сервисов бесконтактной оплаты NFC-гаджетов.

В чат-боте пользователь также может получить круглосуточную клиентскую поддержку, а при необходимости обратиться к оператору по команде "Поддержка" или попросить бота прислать номер горячей линии для звонка в банк.

"Мы запустили новый удобный и высокотехнологичный финсервис с возможностями искусственного интеллекта, чтобы пользователь мог решать финансовые задачи в привычном ему интерфейсе быстро, бесшовно и без дополнительного скачивания приложений. МТС Банк внедряет инновационные сервисы, такие как чат-бот MTS Bank Now, в рамках развития умного и удобного смартбанка для управления личными финансами, - рассказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич, - мы продолжим развивать чат-бот не только в сторону оформления банковских продуктов, но и будем активно интегрировать лайфстайл-сервисы для решения повседневных вопросов, таких как групповые покупки, переводы друзьям или коллегам прямо в мессенджере".

"TalkBank обладает всей необходимой экспертизой для создания мощного, гибкого и полезного банковского сервиса в мессенджерах. С командой МТС Банка мы видим большую синергию в наших совместных решениях. MTS Bank Now и платформа TalkBank не только усилят рыночную позицию наших компаний, но и создадут возможности для новых партнерств, как с текущей клиентской аудиторией, так и с крупным бизнесом и ритейл-компаниями", - сообщил СЕО и основатель TalkBank Михаил Попов.

Сервисы МТС Банка и Talkbank, на которых базируется чат-бот MTS Bank Now, соответствуют высокому стандарту безопасности PCI DSS.

Безопасность операций клиентов с помощью MTS Bank Now в мессенджерах обеспечивается по аналогии с банковскими приложениями с помощью простой электронной подписи (ПЭП) в виде SMS-кода, приходящего на телефон пользователя, указанный как основной в процессе идентификации. Дополнительную защиту и исключение несанкционированного использования обеспечивают биометрические данные и антифрод-системы. Конфиденциальность и защита учетных записей от несанкционированного доступа обеспечивается политикой безопасности самих мессенджеров.

Найти чат-бот MTS Bank Now в приложениях можно по ссылкам в WhatsApp и в Telegram.

Подробнее о чат-боте MTS Bank Now можно узнать по ссылке.

Справка:

В июне 2021 года Венчурный фонд МТС возглавил инвестиционный раунд TalkBank (ООО "ТолкФинанс") на сумму 218,36 рублей. Доля инвестиций МТС составила более половины общего размера раунда. Привлеченные средства были направлены на усиление команды и инфраструктуры компании.