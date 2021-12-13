"Аэрофлот" стал одним из инициаторов создания Евразийского биотопливного альянса

ТАСС, 13 декабря. Один из крупнейших российских авиаперевозчиков - "Аэрофлот" - совместно с партнерами, среди которых в том числе "Газпром нефть" и Airbus, инициировали создание Евразийского биотопливного альянса, цель которого продвижение использования "зеленого" топлива в России. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Подписывая декларацию о создании SAF альянса, Аэрофлот делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли, наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам. По его словам, экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации и только за прошедшее десятилетие компании группы "Аэрофлот" снизили удельные выбросы СО2 на 30%.

В пресс-службе пояснили, что среди задач "Евразийского SAF альянса" - дальнейшее повышение экологичности авиатранспорта и постепенная декарбонизация отрасли. Вступить в него могут компании по всей цепочке создания SAF, включая производителей топлива, авиакомпании, аэропорты, производителей самолетов, производителей двигателей и исследовательские институты. Как ожидается, для координации совместной работы участники альянса намерены разработать "дорожную карту". "Планируется, что первый полет гражданского лайнера на смеси биотоплива произойдет в России не позднее 2024 года",- заметили в пресс-службе.

Помимо Аэрофлота, "Газпром нефти" и Airbus в альянс вошли: Группа компаний "Волга-Днепр", ФГУП "ГосНИИ ГА", ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и S7 Group.