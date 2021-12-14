"Ингосстрах-Жизнь" продолжит сотрудничество с "Русфик"

ТАСС, 14 декабря. Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" пролонгировала договор коллективного страхования сотрудников ООО "Русфик".

"Обеспечить финансовую защиту здоровья сотрудников – приоритет каждой социально ответственной организации. Компании "Ингосстрах-Жизнь" и "Русфик" объединяет стремление предоставить людям поддержку и гарантии безопасности. Успешная реализация этой цели подтверждена многолетним сотрудничеством", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Коллективным договором предусмотрено страховое покрытие на случай ухода из жизни, инвалидности или утраты трудоспособности, а также госпитализации и травмы в результате несчастного случая. Кроме того, страховая защита распространяется на впервые диагностированные во время действия договора критические заболевания и операции. Сотрудничество компаний продолжается с 2017 года.

Компания "Русфик" представляет на российском фармацевтическом рынке основанную более 90 лет назад итальянскую компанию Recordati Group – крупное международное предприятие, которое производит лекарственные средства для кардиологии, гинекологии, оториноларингологии, урологии.

Об "Ингосстрах - Жизнь"

ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.