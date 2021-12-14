МТС получила оценку "В" в международном климатическом рейтинге

ТАСС, 14 декабря. При подготовке рейтинга эксперты CDP рассматривали системы корпоративного управления и риск-менеджмента компаний, их вовлеченность в повестку, связанную с противодействием климатическим изменениям, а также глубину раскрытия информации о влиянии деятельности на окружающую среду. В 2021 году такие данные раскрыли свыше 13 тыс. мировых компаний, 38 из которых - российские. 11 российских компаний получили высшие категории рейтинга: две компании получили оценку А- "Лидерство" и девять компаний - Б "менеджмент". Интересно, что информацию о влиянии на окружающую среду в России в основном раскрывают предприятия сырьевого сектора, единственной цифровой компанией среди лидеров рейтинга CDP стала компания МТС, получившая категорию "В".

"Высокая оценка в рейтинге CDP для нас - еще одно подтверждение открытости МТС и готовности удовлетворить спрос на экологическую прозрачность со стороны общества. Мы работаем в технологическом сегменте и в своей операционной работе стараемся двигаться в сторону "зеленой" энергетики. Мы активно развиваем наши технологические продукты в области "умного дома", "умного города", "умного производства" и другие сервисы для корпоративных и частных пользователей, которые комплексно способствуют сокращению углеродного следа", - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Через платформу CDP МТС начала отчитываться в 2019 году в рамках инициативы GSMA по разработке "дорожной карты" действий телекоммуникационной индустрии для достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением. В настоящее время компания раскрывает широкий спектр экологически значимых данных о своей деятельности, включая потребление ресурсов и объем прямых и косвенных выбросов парниковых газов. С полной версией анкеты МТС по вопросам влияния на климат в 2021 году можно ознакомиться на сайте CDP.

Платформа Carbon Disclosure Project (CDP) - один из самых полных источников информации о том, как компании и правительства во всем мире управляют изменениями окружающей среды.