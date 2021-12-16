"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра

ТАСС, 16 декабря. Компания "Ингосстрах" застраховала сотрудников Большого театра по договору ДМС. Договором предусмотрено оказание медицинской помощи более чем в 50 лечебно-профилактических учреждениях и 40 научно-исследовательских институтах Москвы и Московской области. Общее количество застрахованных составляет 1791 человек.

С 1 января 2022 года артисты и сотрудники, проработавшие в театре более 15 лет, смогут воспользоваться услугами специально подготовленной программы страхования.

Участники программы смогут получить весь необходимый объем медицинской помощи, включая консультативно-диагностическую помощь, стационарное лечение, скорую и неотложную медицинскую помощь. Страховая программа разработана таким образом, чтобы при возникновении или обострении заболевания, а также при получении травмы обеспечить застрахованным не только выздоровление, но и полное функциональное восстановление, которое позволит застрахованным лицам продолжать профессиональную карьеру. Договор заключен сроком на 1 год.

"Мы дорожим многолетним сотрудничеством с Большим театром и стремимся расширить границы нашей поддержки. В связи с этим, предоставление программы ДМС стало логичным шагом в поддержании наших крепких партнерских связей. Театр - это не только эстетика и шоу, это колоссальный физический труд, который, к сожалению, таит в себе серьезные риски для здоровья. Как генеральный спонсор мы сделаем все возможное, чтобы коллектив крупнейшего театра страны был под надежной страховой защитой", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

"При партнерской поддержке "Ингосстраха" мы реализовали ряд интересных культурных проектов и рады, что наши отношения включают также социальные аспекты. Для нас очень важно здоровье наших артистов. Хорошая страховка - гарантия того, что сотрудникам ГАБТ будет оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Уверены, что и у будущего нашего партнерства с компанией "Ингосстрах" есть большой потенциал - осуществлять новые проекты, укрепляющие культурные связи в России и помогающие сохранению нашего великого наследия", - комментирует генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года и за этот период совместно были организованы множество знаковых культурных проектов. Так, в декабре 2020 года стартовала Молодежная балетная программа, цель которой - дать возможность талантливым артистам страны раскрыть их потенциал и станцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке "Ингосстраха" были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах, чтобы как можно больше людей имели возможность увидеть вживую выступления ведущих солистов известнейшего театра страны. Все эти проекты проходят при личной поддержке Олега Дерипаски - российского промышленника и общественного деятеля.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.