МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительский онлайн-курс для детей и подростков

ТАСС, 16 декабря. МТС и Московский зоопарк открыли онлайн-программу для экопросвещения школьников на базе флагманского благотворительного проекта "Поколение М". На первом этапе детям и подросткам от 6 до 14 лет предлагается пройти бесплатный интерактивный обучающий курс на платформе pokolenie.mts.ru. Его ведущие - известные ученые и исследователи, в формате развлекательного шоу познакомят школьников с природными территориями России: Арктикой, тундрой, тайгой и другими, их флорой и фауной, а также расскажут об азах экологичного образа жизни: что такое Цели устойчивого развития, зачем и как сохранять ресурсы Земли, почему Красная книга получила такое название и так далее.

"Сегодня темы экологии и защиты окружающей среды актуальны для всех: от глав государства и предприятий крупного бизнеса до каждого человека. Сортировка мусора, отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, сбор вторсырья, участие в эковолонтерских программах уже стали неотъемлемой частью жизни многих российских семей, но мы также понимаем, как много еще нужно сделать, чтобы осознанное потребление и защита окружающей среды стали нормой для каждого члена нашего общества. И мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе "просто о сложном" ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в ее сохранение и защиту", - отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Чтобы ребятам было проще усвоить полученную информацию, в конце каждого урока их ждут мини-квизы, челленджи и интересные практические задания, например, создать поделку из старой одежды или рисунок на заданную тему. Результаты все желающие смогут загрузить на конкурс, чтобы побороться за главный приз - поездку в столицу на встречу с зоологами и киперами Московского зоопарка и посещения специального тренинга животных.

"Вместе с МТС мы уже второй год в игровом формате прививаем детям и подросткам ответственное отношение в окружающей среде, демонстрируя, что в заботе и бережном отношении нуждаются абсолютно все ее обитатели, начиная с хрупких полевых цветов, заканчивая самыми большими и сильными хищниками - медведями и тиграми. Вместе с ведущими обучающих роликов юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по первозданной природе, заглянут в заповедники и зоопарки, узнают все самое интересное о жизни местных животных и многое другое. Этот интерактивный курс понравится не только ребятам, но и их родителями, а потому станет отличным вариантом веселого и полезного досуга для всей семьи", - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Помимо предоставления равных возможностей для развития детского творчества, в основе "Поколения М" лежит благотворительная механика. Проходя обучающие программы и участвуя в конкурсах, ребята со всей страны помогают спасать жизни тяжелобольных сверстников. Все активности на сайте и в соцсетях проекта (загруженные работы, репосты, лайки) МТС переводит в деньги и направляет на лечение детей по всей России. Уже собрано свыше 22 млн рублей на 63 операции.