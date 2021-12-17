Программа лояльности "СберСпасибо" запустила традиционные акции к Новому году

ТАСС, 17 декабря. Программа лояльности "СберСпасибо" запустила ряд традиционных акций к Новому году. Спецпредложения помогут выгодно купить подарки с бонусами, пополнить запасы продуктов к праздничному столу, получить призы от партнеров программы, а также стать обладателем 1 млн бонусов и/или 1 млрд рублей:

В СберМаркете с 13 по 29 декабря 2021 года клиенты получат до 1 тыс. бонусов от СберСпасибо за первую покупку и 200 бонусов за все последующие заказы на сумму от 4 тыс. по карте ПАО "Сбербанк" и по промокоду NY2022 на сайте или в мобильном приложении СберМаркета.

В СберМегаМаркете в обмен на 1 тыс. бонусов от СберСпасибо до 15 января 2022 года можно получить один из двух вариантов купона: со скидкой 1500 рублей при последующей покупке на маркетплейсе от 3 тыс. рублей или скидкой 1 тыс. рублей при покупке от 2 тыс. рублей.

Акция с Mastercard - до 100% бонусами на АЗС: до 22 декабря 2021 года при оплате покупки от 1500 рублей в категории "АЗС" картами Mastercard ПАО "Сбербанк", участникам СберСпасибо вернется до 100% бонусами. Помимо этого, у клиентов есть шанс выиграть 100 тыс. бонусов.

Акция с "Бронницким ювелиром": до 8 января 2022 года при покупках в розничных магазинах или на сайте "Бронницкого ювелира" клиентам вернется до 15% бонусами от СберСпасибо.

Акция с гипермаркетом "Карусель": до 31 декабря 2021 года участники получат 7% бонусами при покупках по карте ПАО "Сбербанк" на сумму от 4 тыс. рублей в гипермаркетах сети "Карусель".

млн бонусов в геймификации "Морской бой": любой участник СберСпасибо может поностальгировать по хорошо знакомой игре из детства и сразиться за 1 млн бонусов.

Акция с BAON: до 13 января 2022 года за оплату покупок картами ПАО "Сбербанк" в сети магазинов BAON клиентам будет начислено до 7% от потраченной суммы бонусами от СберСпасибо.

Акция с ЛитРес: до 15 января 2022 года включительно при покупках по картам СберБанка в сервисе "ЛитРес" клиенты получат 15% бонусами от суммы покупки, три книги из новогодней подборки на выбор в подарок и скидку 25% на весь каталог электронных и аудиокниг.

Акция с Nespresso: до 31 января 2022 года клиенты получат 10% бонусами при первой покупке по карте ПАО "Сбербанк" на сумму от 2 тыс. рублей в интернет-бутике Nespresso.

СберПрайм : д о 9 января 2022 года в обмен на 299 бонусов от СберСпасибо можно оформить подписку СберПрайм на шесть месяцев.

Подробнее об условиях акций можно узнать на сайте или в мобильном приложении "СберСпасибо".

Директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности "СберСпасибо" Андрей Писарев сообщил:

"Традиционно мы поздравляем наших клиентов с наступающими праздниками запуском актуальных и выгодных предложений совместно с нашими партнерами. В этом году пул сюрпризов снова не похож на предыдущий и это не может не радовать - у участников есть большой выбор, как выгодно распорядиться бонусами и получить возможность выиграть крупные призы".