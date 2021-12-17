Бюджет Сургутского района на 2022 год принят с дефицитом в 0,65 млрд рублей

ТАСС, 17 декабря. Депутаты думы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняли бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В 2022 году бюджет утвердили с дефицитом в 0,65 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации района.

"Общий объем доходов на 2022 год прогнозируется в сумме 13,006 млрд рублей, общий объем расходов в сумме 13,659 млрд рублей. Общий объем доходов на 2023 год в сумме 13,537 млрд рублей, на 2024 год он составит 13,324 млрд рублей. Общий объем расходов на 2023 год в сумме 13,985 млрд рублей, на 2024 год в сумме 13,324 млрд рублей", - приводят в пресс-службе слова заместителя главы Сургутского района Максима Нигматуллина.

Соответственно, дефицит в 2022 году составит 0,65 млрд рублей, в 2023 году - 0,45 млрд рублей, 2024 год планируется бездефицитным.

"В 2022 году основные средства бюджета, как и в предыдущие годы, будут направлены на развитие Сургутского района - это благоустройство, дороги, жилье, объекты соцкультбыта и ЖКХ", — добавил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе заседания также были одобрены правки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По словам Нигматуллина, общий объем доходов бюджета Сургутского района на 2021 год утвержден в размере более 13 млрд рублей, расходы - 13,4 млрд рублей. Дефицит в 2021 году составит 343,4 млн рублей. В 2022 году доходы утверждены в сумме 12,321 млрд рублей, в 2023 году 12,534 млрд рублей. Расходы на 2022 год - 12,873 млрд рублей, на 2023 год - 12,669 млрд рублей.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (126 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.