"Россети Тюмень" приобрели энергообъект у "Интер РАО – Электрогенерация"

ТАСС, 20 декабря. "Россети Тюмень" завершили сделку с компанией "Интер РАО – Электрогенерация" по приобретению подстанции 110 кВ "Головная". Покупка энергообъекта позволит повысить надежность энергоснабжения промышленных объектов и около трех тыс. жителей микрорайона Лимбяяха в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в понедельник в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

"Центр питания приобретен в рамках системной работы по консолидации электросетевых активов, которая проводится Группой "Россети" по поручению президента России и на основании Стратегии развития электросетевого комплекса страны. Целью программы консолидации является повышение эффективности отрасли за счет устранения "лоскутности" сетей и создания единого центра ответственности за качественное и надежное энергоснабжение потребителей", - сказано в сообщении.

Покупка подстанции мощностью 50 МВА даст возможность "Россети Тюмень" привести электрооборудование к нормативному состоянию. Подключенный к ПС "Головная" микрорайон Нового Уренгоя ежегодно потребляет порядка 16 млн кВт*ч электроэнергии. На территории расположены объекты Ямальской железнодорожной компании, Уренгойского городского хозяйства, а также предприятия строительной и транспортной отраслей. Теперь компания сможет в случае необходимости провести капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию энергообъекта по высоким стандартам Группы "Россети".

"Россети Тюмень" за счет сделки планируют повысить доступность технологического присоединения к центру питания и исключить строительство дублирующих объектов электросетевого хозяйства.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

Филиал "Северные электрические сети" образован 8 апреля 1980 года. Объединяет четыре района электрических сетей: Надымский, Уренгойский, Ямбургский и Салехардский. Центральная база расположена в городе Новый Уренгой. На балансе предприятия находится 51 подстанция (одна подстанция напряжением 220 кВ и 50 подстанций 110 кВ) суммарной установленной мощностью более 1770 МВА. Общая протяженность высоковольтных линий электропередачи - почти 2360 километров. Основные потребители электрической энергии: "Газпром добыча Уренгой", "Газпром добыча Надым", "Газпром добыча Ямбург", "Газпром трансгаз Сургут", "Газпром трансгаз Югорск", "Газпром бурение", "ЯЖДК", коммунально-бытовой сектор городов Новый Уренгой и Надым, поселков Пангоды, Ямбург, Коротчаево, Лимбияха, Старый Уренгой.