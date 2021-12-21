"Аэрофлот" первым из европейских авиакомпаний вернулся к масштабным объемам перевозок

ТАСС, 21 декабря. Один из крупнейших российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" стал первым среди европейских авиакомпаний, кто с начала пандемии смог вернуться к масштабным перевозкам. В III квартале этого года компания перевезла более 12,5 млн пассажиров. Об этом во вторник сообщил авторитетный британский авиационный журнал Flightglobal.

"Обладая большим внутренним рынком, Группа "Аэрофлот" стала первым крупным европейским перевозчиком, вернувшимся к масштабным объемам полетов во время пандемии. Восстановление продолжается, и те более 12,5 млн пассажиров, перевезенных группой на внутренних маршрутах в III квартале этого года, это почти на одну пятую больше показателя докризисного периода", - сообщает издание.

Британские журналисты положительно отметили и тот факт, что Аэрофлот отчитался о чистой прибыли по итогам третьего квартала, а также то, что дочерний лоукостер "Победа" превысил допандемийные показатели перевозок на 40%.

В статье также упоминается, что авиапарк группы до конца года, как ожидается, увеличится на два самолета, поскольку "поставка 11 новых судов частично компенсирует поэтапный вывод из эксплуатации девяти самолетов", - поясняет издание.