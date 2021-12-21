Международная образовательная конференция Distant & Digital пройдет в Москве 7-8 февраля

ТАСС, 21 декабря. 7-8 февраля 2022 года в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital (12+) для экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Программа мероприятия разделена на тематические направления "Создавай", "Управляй", "Защищай" и LegalTech. Сессии трека "Управляй" посвящены эффективному распоряжению интеллектуальными правами, современным моделям монетизации результатов креативного труда, организации работы с нематериальными активами компаний. Особое внимание эксперты уделят вопросам оборота IP-активов и стратегиям продвижения бренда.

Творческий контент позволяет не только зарабатывать, но и может выступать активом для привлечения инвестиций. В рамках сессии "Интеллектуальная собственность как инвестиционный актив" эксперты расскажут, как использовать объекты интеллектуальной собственности в качестве ликвидного актива на краудлендинговых платформах. Креативный бизнес на возвратной основе привлекает средства инвесторов, предоставляя в качестве залога интеллектуальные права на уже созданный успешный продукт. Инвесторы получают право заработать на новом продукте, а в случае неудачи - компенсировать затраты за счет реализации залога.

Один из наиболее эффективных механизмов масштабирования бизнеса за счет использования портфеля интеллектуальных прав - договоры коммерческой концессии. Сессия "Эффективные модели продвижения бренда" прольет свет на ключевые вопросы, связанные с защитой концепции бренда от копирования конкурентами. Как обеспечить единые стандарты качества и визуального оформления при увеличении своих точек? Что выгоднее, проще и эффективнее: масштабирование по франчайзингу или через открытие филиалов?

На мастер-классе "Практические вопросы управления интеллектуальными правами в холдингах и корпорациях" эксперты разберут нюансы работы с интеллектуальной собственностью в крупных компаниях: как правильно алгоритмизировать работу по учету служебных результатов интеллектуальной деятельности и насколько адекватны современные методы оценки интеллектуальных прав. Участники дискуссии также обсудят, как выбирать модели охраны объектов интеллектуальных прав.

На конференции пройдет более 50 сессий и мастер-классов. В них примут участие свыше 200 ведущих российских и зарубежных экспертов в сферах IP и LegalTech. Они рассмотрят проблемы, связанные с юридической практикой и бизнес-процессами, а также помогут найти способы их решения.

В дискуссиях и мастер-классах примут участие президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС), заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев, руководитель практики интеллектуальной собственности "Пепеляев Групп" Валентина Орлова, заместитель генерального директора Института развития интернета Борис Едидин, генеральный директор LegalPics Мария Дорошенко, директор направления защиты бренда в интернете Group-IB Андрей Бусаргин, директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман, юрисконсульт краудлендинговой платформы для инвестиций в креативные индустрии Co-Fi Михаил Басс, популярный музыкальный исполнитель Dante (Алексей Исмаилов), генеральный директор АО "Скейлит", соучредитель "Франчайзинг-Интеллект" Мария Кизима, основатель федеральной сети автоматизированных парикмахерских "Супермен" Василий Михайлов, член управляющего комитета, директор по маркетингу федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова, советник генерального директора, руководитель инновационного направления ПАО "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский, руководитель патентного направления Сбербанка Борис Герасин, начальник Центра управления объектами интеллектуальной собственности ГУП "Московский метрополитен" Кирилл Орлов и другие.

Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Сибур". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний Naumen, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, юридическая фирма Legit, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, компания "Онлайн Патент", сервис n’RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland, компания "Ай Пи Лигал Спэйс". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru.

Справка о конференции

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech- и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились "Сибур", "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.