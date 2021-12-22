На Кузнецком мосту открылась галерея дизайнерских елок

ТАСС, 22 декабря. Фестиваль "Путешествие в Рождество" (0+) приглашает всех на праздничную площадку, которая расположилась на Кузнецком мосту. Здесь традиционно открывается галерея модных новогодних елей, в украшении которых приняли участие известные дизайнеры и медиаперсоны, артисты балета и музыканты. Всех их объединяет одна тема - "Елки больших городов. Новогодние традиции". Работы соединили впечатления от разных городов, их главные символы и новогоднее краски, чтобы передать атмосферу праздника и помочь открыть для себя что-то новое и интересное.

"Галерея дизайнерских елок на Кузнецком мосту рядом с ЦУМом стала уже доброй традицией фестиваля "Путешествие в Рождество". Украшенные дизайнерами, известными музыкантами, артистами и медиаперсонами новогодние ели выставлены здесь уже в шестой раз. Главная тема проекта в этом году - "Елки больших городов. Новогодние традиции", поэтому, гуляя по этой фестивальной площадке, можно "побывать" в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва", - рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

15 неповторимых новогодних елей появились на Кузнецком мосту, чтобы подарить всем гостям фестиваля "Путешествие в Рождество" настоящую сказку и возможность познакомиться с самыми современными модным трендами.

Здесь можно рассмотреть новогодних красавиц от ARTEM KRIVDA (дизайнер - Артем Кривда), Zasport (дизайнер - Анастасия Задорина), Yana (дизайнер - Яна Расковалова), RUBAN FASHION (дизайнеры - Алиса и Юлия Рубан), MASTERPEACE (дизайнер -Евгения Линович), DOBRЯKOVA DESIGN (дизайнер - Катя Добрякова), ELLYME (дизайнер - Элина Бочкаева), FASHION HOUSE EFREMOV (дизайнер - Сергей Ефремов), "Русских сезонов" (дизайнер - Жанна Лобода), MONOCHROME (дизайнер - Алиса Боха), Krygina Cosmetics (стилист - Елена Крыгина).

Также на Кузнецком мосту можно прогуляться мимо елок, в украшении которых принимали участие всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет, композитор и пианист Виктор Осадчий, ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин, телеведущая Алла Михеева и певец Егор Крид.

Тысячелетняя история и дошедшие до наших дней многовековые традиции, японская нежность красок и загадочные переплетения линий нашли отражение в елке, над декором которой работали ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и блистательный премьер и гордость Большого Денис Родькин.

Вену многие называют красивейшим городом мира, где старинные здания сохраняют свой облик и неповторимый стиль. А еще ее можно назвать музыкальной столицей мира, потому что нашу жизнь невозможно представить без венских классиков, венской оперы и венского вальса. И продолжением этой истории станет новогодняя елка, которую украсили альтист, дирижер, лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет и пианист и композитор-неоклассик Виктор Осадчий.

Телеведущая Алла Михеева основной темой своего декора выбрала мировой центр ночной жизни, который известен своими театрами и ресторанами, Голливуд. Аллея Славы, Китайский театр TCL и концертный зал под открытым небом Голливуд-Боул, а также театр Долби, где ежегодно вручают Оскар, воодушевили на декорирование этой ели.

Современные технологии и компьютерная индустрия, взгляд в будущее и мир игр стали главной темой для известного певца Егора Крида. Елка, вдохновленная образами Сеула, создана в коллаборации с дизайнером Polina Nomore. А сам Егор хотел выразить свою любовь и к самому модному и динамичному мегаполису, и к киберспорту и стриминговому геймингу, символом которых стали игровые консоли на елке.

Нью-Йорк дизайнера Артема Кривды (ARTEM KRIVDA) - это город разнообразия, столица переплетения самых разных культур, место, где стили обновляются, взаимодействуют, чтобы создать что-то новое! Как признался сам дизайнер, Новый год и Нью-Йорк у него ассоциируются с детством, когда в обязательную программу зимних праздников входил просмотр фильма "Один дома".

Свет огней, насыщенный красный цвет и создатель бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина откроют секреты рождественского Парижа - города большой истории и бессмертной любви, места на карте мира, куда стремятся все путешественники.

Прогуляться по страницам сказок Ганса Христиана Андерсена и ощутить волшебную атмосферу праздничного Копенгагена предлагает Евгения Линович (MASTERPEACE). Стойкий оловянный солдатик, Снежная королева, Дюймовочка и другие любимые многими из нас сказочные герои запечатлены на елочных украшениях.

Жанна Лобода ("Русские сезоны") постаралась передать в подобранных украшениях дух Мадрида - города благородных кавалеров и гордых дам. Дизайнер обратилась к творчеству выдающегося испанского художника Диего Веласкеса, выбрав одну из самых узнаваемых его работ - "Менины" (исп. Las Meninas - "фрейлины").

Все меньше времени остается до начала Зимней Олимпиады в Пекине, поэтому дизайнер одежды Анастасия Задорина (ZASPORT) решила использовать тему спортивных состязаний, которые никого не оставляют равнодушными. В дизайне была использована графика на тему спортивных состязаний, стилистически связанная с темой Китая. Праздничную красавицу украшают оригинальные пиктограммы с зимними видами спорта, которые напоминают иероглифы, а также неотъемлемые символы Китая - драконы и бумажные фонарики.

Москва для многих из нас стала мегаполисом в бесконечном движении, поэтому дизайнер Яна Расковалова (YANA) решила передать этот городской ритм в декоре своей новогодней красавицы. Елка Яны Расковаловой - это настоящая ода инновационному мегаполису, который постоянно развивается. Именно поэтому акцент был сделан на технологичное новогоднее убранство. Так, четыре неоновых кольца буквально отражают карту столицы - МКАД, ТТК, Садовое и Бульварное кольца, а еще Кремль - сердце столицы и его главный символ - рубиновую звезду Спасской башни.

Рассказать о своей поездке вместе с дочкой в Лондон и о знакомстве с волшебным миром Гарри Поттера решила стилист Алиса Боха (MONOCHROME). Эта елка украшена необычными шарами, гирляндой с искусственными свечами, ало-золотым шарфом Гриффиндора и письмами, а на макушке за всем происходящим вокруг наблюдает почтовая сова Хедвиг.

Дизайнеры российской марки RUBAN FASHION сестры Алиса и Юлия приглашают помечтать о семейном отдыхе в итальянской Тоскане и почувствовать ласковый климат курорта Форте-дей-Марми. Среди украшений этой ели - верхушка в форме артишока, гирлянды из пасты фарфалле с подсветкой, развесные игрушки в форме указателей знаковых мест курорта, а также в форме велосипедов, чашек от эспрессо, пляжных кабинок с названиями пляжей.

Ель, которую украсила Катя Добрякова (DBRKV by Katya Dobryakova), приглашает отправиться в праздничный Лиссабон и предлагает вспомнить трамвайчики, которые ездят по улицам города уже более ста лет, яркие зонтики и дворец Пена - один из самых "романтичных" замков в мире.

Сергей Ефремов (FASHION HOUSE EFREMOV) открывает рождественский Берлин с его сказочно украшенными улочками и особой предновогодней атмосферой, а еще персонажами сказок Гофмана, среди которых есть Щелкунчик и Мышиный король. В декоре этой ели сочетается сдержанная классика и блеск ярких свечей, золота и драгоценностей.

Дизайнер Элина Бочкарева (ELLYME) решила представить Дубай и соединить восточные мотивы и достижения высоких технологий: небоскребы, уходящие в небо, бескрайняя пустыня, пальмы вдоль скоростных дорог, искусственные острова, пляжи и вечное солнце.

Гости галереи дизайнерских елок могут сделать оригинальные фотографии на память. Также рядом с каждой праздничной красавицей есть табличка с QR-кодом, отсканировав который можно узнать, какими источниками вдохновлялись их создатели, когда создавали оригинальный праздничный декор.

Все мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Программу фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на сайте фестиваля.

ТАСС - информационный партнер.