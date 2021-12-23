"Ингосстрах" подвел итоги борьбы с мошенничеством за 11 месяцев 2021 года

ТАСС, 23 декабря. За 11 месяцев 2021 года "Ингосстрах" предотвратил 1 548 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Деятельность департамента анализа и защиты информации позволила компании сохранить денежные средства в объеме около 2,3 млрд рублей, примерно половина из которых приходится на предотвращенные попытки страхового мошенничества. Остальная сумма - взыскание дебиторской задолженности и оказание содействия при урегулировании регрессных претензий.

За указанный период сотрудники Департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) "Ингосстраха" направили 180 обращений в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждено 133 уголовных дела. В целом, за 11 месяцев отмечается снижение зафиксированных случаев мошенничества в отношении компании "Ингосстрах" на 26% по сравнению с предыдущим годом, а количество возбужденных уголовных дел по сравнению с аналогичными показателями 2020 года выросло на 3,9%.

По-прежнему наиболее уязвимым видом страхования для мошенников остается автострахование. В 2021 году сумма предотвращенного ущерба в этом направлении бизнеса составила более 1,5 млрд рублей. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог - Е-ОСАГО, на который приходится около 40% мошеннических действий в автостраховании.

Отдельная категория мошеннических действий связана с подставными ДТП, схема работы злоумышленников по которым не меняется уже долгие годы. По словам заместителя генерального директора "Ингосстраха" по защите активов Александра Гуляева, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, при которой доказать мошеннические действия при ДТП практически невозможно, так как с юридической точки зрения такого рода злоумышленники не являются правонарушителями.

В качестве примера: многие водители вне зависимости от возраста и опыта иногда совершают на дороге ошибки, это и несоблюдение скоростного режима, неисполнение требований знаков и разметок по различным причинам, зачастую в силу невнимательности. Другие водители на дорогах стараются не допускать ДТП в тех случаях, когда можно его избежать. Однако в ряде регионов появилась такая категория водителей, которые несмотря на то, что формально соблюдают правила, скорость и т.д., привносят на дорогу хаос, провоцируют ДТП, подвергая себя, второго участника ДТП и сторонних водителей необоснованному риску. Все они опытные водители с большим стражем, они используют свои транспортные средства для подставного ДТП и заодно "наказывают" водителей, допустивших незначительные нарушения правил дорожного движения. Как правило, они используют недорогие автомобили с высокой стоимостью восстановительного ремонта и запчастей.

Известны случаи серийного провоцирования ДТП с целью извлечения дохода. Наибольшее распространение эта тенденция получила за Уралом, в восточных областях страны, где традиционно значительный парк транспортных средств с правым рулем. Согласно Единой методике расчета, которой пользуются все страховщики при определении ущерба при страховых случаях по полисам ОСАГО, запасные части на праворульные машины оцениваются существенно дороже, чем на аналогичные модели с левым рулем. Спровоцировав ДТП с грузовиком (скажем, с "Газелью") злоумышленник стремится получить возмещение в денежной форме, которая существенно превышает реальные затраты на восстановительный ремонт. Нередко такой ремонт производится с использованием б/у - деталей в кустарных условиях "гаражных" мастерских, что обеспечивает минимальные затраты. После этого автомобиль вновь готов "пострадать" в следующем ДТП.

Как правило, водители по своей вине попадают в ДТП не чаще, чем один раз за год-два. А ранее упомянутая категория водителей в год умышленно могут совершить более 100 аварий, в которых являются пострадавшими. К сожалению, с точки зрения действующего законодательства, эти водители невиновны (доказать умысел на совершение ДТП практически невозможно), формально они ничего не нарушили.

Также вызывает беспокойство и растущая популярность на видео-хостингах роликов, где водитель, демонстрируя свои навыки вождения, часто провоцирует ДТП в прямом эфире. "Такой контент пагубно влияет на некоторых зрителей, поскольку, вдохновившись этими примерами, они пытаются повторить аналогичные действия, что в дальнейшем может привести к опасным маневрам на дорогах и, как следствие, к травматизму и даже к гибели людей, авариям, страховым случаям", - комментирует Александр Гуляев.

"Ингосстрах" призывает граждан не терять бдительность и следовать простым рекомендациям, которые позволят не стать жертвой злоумышленников:

Не сообщайте никому, кроме официальных представителей компании - страховщика и сотрудников органов внутренних дел, номера своего полиса. Им могут воспользоваться мошенники.

В случае ДТП и сомнений в собственной виновности не признавайте своей вины до приезда ГИБДД или аварийного комиссара.

Если вам предлагают на месте оформить договор цессии (переуступку прав или подписать доверенность на представление своих интересов, или просто оказать помощь), знайте, что вы можете потерять часть полагающегося вам возмещения.

Если вы передали информацию по автомобилю, по ДТП, в том числе данные по страховому полису не доверенному лицу, существует вероятность оформления несуществующих ДТП, где вы будете признаны виновником. Это приведет в последующем к значительному росту стоимости страховки ОСАГО.

Не соглашайтесь, если кто-то предлагает вам "заработать" на страховании, это может обернуться против вас. Умышленное увеличение ущерба по страховому случаю расценивается как мошенничество, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Не соглашайтесь на оформление полиса заведомо меньшей стоимости, чем вам рассчитали на официальном сайте страховой компании или в офисе, особенно это касается ОСАГО и Е-ОСАГО. С большой долей вероятности это будет поддельный полис.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.