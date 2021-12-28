Беларусь и Башкортостан обсудили перспективы развития и общие экономические интересы

ТАСС, 28 декабря. Результаты декабрьской бизнес-миссии башкирской делегации в Республике Беларусь и перспективы дальнейшего взаимодействия стали темой дискуссии "Беларусь - Башкортостан", состоявшейся в рамках "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее" в Уфе.

Такого интенсивного сотрудничества между Башкортостаном и Белоруссией, как сейчас, не было никогда, констатировал первый заместитель главы правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. Он напомнил о договоренностях, которые были достигнуты на встрече главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко: лидеры условились организовать плотный мониторинг взаимодействия на высшем уровне и обеспечить всестороннюю поддержку взаимного экспорта.

Заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Олег Курилин отметил, что, несмотря на санкции и запреты, Башкортостан и Белоруссия продолжают активно сотрудничать и отстаивать общие интересы. "С уверенностью можно утверждать, что достигнутые договоренности не останутся на бумаге, а найдут отражение в конкретных проектах и показателях. Башкортостан - один из наших основных торговых партнеров среди регионов России", - заявил он.

По словам Курилина, за 10 месяцев 2021 года товарооборот между республиками достиг порядка $306 млн. Это на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что объясняется в первую очередь воздействием факторов, связанных с пандемией коронавируса. В 2022 году стороны планируют нарастить объем сотрудничества.

Подводя итоги сессии, Олег Курилин отметил, что предприятия Белоруссии и Башкортостана находятся "в определенном долгу перед правительствами" республик, делающими все, чтобы бизнесу было комфортно развиваться и сотрудничать. "Теперь только дело за нами, нашим креативом, нашими возможностями", - подытожил он.