Катки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работу

ТАСС, 10 января. В Москве 9 января завершился традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" (0+), благодаря которому москвичи и туристы смогли познакомиться с праздничными традициями, купить подарки родным и друзьям, а также покататься на коньках и каруселях и поиграть в керлинг.

Все 18 бесплатных катков в центре Москвы и округах продолжат свою работу. Катки в будние дни здесь ждут гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный.

"Ледовые катки любимого всеми зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" традиционно являются одними из самых популярных локаций, куда приходят и москвичи, и туристы. Именно поэтому было принято решение продлить их работу до тех пор, пока позволяют погодные условия, чтобы все желающие смогли прийти сюда в свободное время и провести его с пользой", - рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Катание на ледовых катках организовано по сеансам. Проход на катки осуществляется по предварительной регистрации. Сделать это можно на сайте "Московские сезоны" и через приложение "Московские сезоны".

"Путешествие в Рождество" - масштабный зимний фестиваль Европы и очень популярный праздник "Московских сезонов". В этом году он проходил с 10 декабря по 9 января на 27 площадках в центре и округах. Посетителям была предложена разнообразная торговая и гастрономическая программа.