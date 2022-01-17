Платформу МТС признали лучшим IT-решением для энергетики на "Цифровые вершины - 2021"

ТАСС, 17 января. МТС стала победителем профессиональной премии IT-проектов "Цифровые вершины - 2021", платформа компании по поиску коммерческих потерь в электросетях признана "Лучшим IT-решением для энергетики", сообщила пресс-служба МТС.

"Цифровые вершины" - первая национальная награда в области IT, поощряющая лучшие отечественные решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. Премия учреждена Минцифры РФ.

Программный комплекс МТС с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учёта, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем учёта электроэнергии. Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

Решение было разработано в конце 2020 года. В прошлом году по итогам пилотного проекта, проведенного на электросетях Уфимских городских электрических сетей, было подписано соглашение между МТС и одной из крупнейших региональных российских электросетевых компаний "Башкирэнерго", в рамках которого будет подключено не менее 200 тысяч приборов учёта на территории республики Башкортостан.

МТС - один из лидеров российского рынка интернета вещей. Компания запустила крупнейшую в стране федеральную сеть интернета вещей стандарта NB-IoT, которая работает в 80 регионах России, внедрила технологию eSIM для М2М-устройств и платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ.