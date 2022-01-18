В Екатеринбурге запустили голосовое заполнение медицинских протоколов

ТАСС, 18 января. Искусственный интеллект теперь помогает проводить ультразвуковые исследования жителям Екатеринбурга и области. Такая возможность появилась у медицинского центра "Доктор Плюс". Клиника первой среди всех частных медицинских организаций на Урале внедрила продукт Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера). Сервис применяется в медицинских учреждениях уже в 62 регионах России, доступен для врачей разных специальностей: рентгенологов, кардиологов, хирургов.

При проведении исследования врач надиктовывает результаты исследования в специальный микрофон, а Voice2Med в режиме реального времени преобразует голос специалиста в текст и заполняет медицинские документы. Голосовой помощник "понимает" и корректно формулирует специфические медицинские термины, сокращения, аббревиатуры, в том числе на латыни.

Директор медицинского центра "Доктор Плюс" Алексей Павин сообщил: "Врач одновременно проводит исследование и с помощью голосового помощника Voice2Med вносит все данные в карту пациента. Заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Это значит, врач может больше времени уделять обследованию пациентов и общению с ними, а клиника - увеличить количество принимаемых в день клиентов".

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко отметил: "Благодаря высокому качеству распознавания речи и подключению тематических языковых моделей заполненный медицинский протокол требует минимума корректировок. Благодарим руководство "Доктор Плюс" за внедрение прорывных медицинских технологий в работу и развитие электронного документооборота".

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский сообщил: "Voice2Med повышает качество медицинской документации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Решение уже работает в 62 регионах России, доступно для врачей разных специальностей. Внедрение в Екатеринбурге демонстрирует, что решение актуально и для частных медицинских учреждений. Мы продолжим совершенствовать свой продукт, развивать новые словари, масштабировать решение, также оптимизируя работу врачей хирургов, эндоскопистов, в перспективе - терапевтов и невропатологов".

Технология голосового ввода успешно протестирована в московских поликлиниках и больницах: с 2019 года Voice2Med применяется в отделениях лучевой диагностики, а с осени 2020 года - в кабинетах УЗД. С помощью Voice2Med врачи-рентгенологи Москвы голосом заполнили почти 100 тыс. протоколов. Проект развивается в синергии группы ЦРТ с Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Внедрение в работу современных технологических решений стало возможным благодаря созданной в Москве единой цифровой платформы здравоохранения. Она разработана столичным комплексом социального развития и городским Департаментом информационных технологий.