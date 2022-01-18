Валовой внутренний продукт КНР в 2021 году вырос на 8,1% в годовом исчислении

ТАСС, 18 января. Внутренний валовый продукт (ВВП) Китайской Народной Республики (КНР) вырос на 8,1% в годовом исчислении по итогам 2021 года, до 114,367 трлн юаней (около $18 трлн). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, сообщили сегодня ТАСС в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Это нелегкое достижение стало новой вехой для экономики Китая после того, как ВВП страны увеличился на 2,3% в годовом исчислении до 101,5986 трлн юаней в 2020 году", - сказано в сообщении.

Данные показали, что темпы роста этого показателя в стране значительно превысили целевой показатель правительства ("выше 6 процентов"), а средние темпы роста данного показателя за последние два года составили 5,1%. "Экономика Китая продолжила стабильное восстановление в 2021 году. Страна лидировала в мире как в области экономического развития, так и по борьбе с COVID-19", - приводятся в сообщении данные ГСУ КНР.

Вместе с тем, в 2021 году среднедушевой располагаемый доход населения Китая вырос на 9,1 % в годовом выражении и составил 35 128 юаней, свидетельствуют данные ведомства. В частности, располагаемые доходы на душу населения в городах страны составили 47 412 юаней, увеличившись в номинальном выражении на 8,2% и в реальном выражении - на 7,1%, а располагаемые доходы на душу населения в сельских районах составили 18 931 юань, в номинальном выражении прирост составил 10,5%, а в реальном выражении - 9,7%.

Объем инвестиций в основные фонды в Китае по итогам 2021 года вырос на 4,9% в годовом исчислении. Показатель, отмеченный в прошлом году, составил более 54,45 трлн юаней (около $8,56 трлн), заявили в ведомстве. В 2021 году инвестиции в основные фонды в Китае увеличились на 8% по сравнению с показателем 2019 года, при этом средние темпы роста показателя за 2020-2021 годы составили 3,9%. Вместе с тем, в 2021 году инвестиции частного сектора экономики в основные фонды страны выросли на 7% в годовом выражении, сообщили в ГСУ КНР.

Коэффициент использования производственных мощностей в промышленности Китая по итогам 2021 года составил 77,5%, что на 3 процентных пункта выше по сравнению с показателем за 2020 год. По итогам 2021 года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 9,6% в годовом исчислении, показывают данные Госстата.