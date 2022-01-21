"Ингосстрах" проанализировал обращения застрахованных туристов в новогодние каникулы

ТАСС, 21 января. "Ингосстрах" зафиксировал 798 обращений за медицинской помощью застрахованных в компании туристов в период январских каникул, что практически в три раза превышает аналогичный показатель за 2021 год.

Мировая пандемия коронавируса заметно отразилась на выборе туристических направлений россиян, в том числе для отдыха в новогодние каникулы. Наибольшей популярностью пользовались страны, с которыми восстановлено прямое авиасообщение, где есть лояльные условия въезда по коронавирусным протоколам, организовано чартерное авиасообщение по турам, приобретенным через туроператоров, что подтверждает и обращаемость по страховым случаям.

Лидирующую позицию по количеству страховых случаев в новогодние каникулы занял Египет. Доля обращений от туристов, отдыхающих в этой стране составляет 43% от общего количества случаев, заявленных в период праздников. На втором месте находится Таиланд - 11%. Третье место по количеству заявленных страховых случаев занимает Доминиканская Республика с долей обращений 10%.

Страховые случаи среди туристов, которые предпочли в новогодние каникулы путешествия по России, составили около 2 % от общего количества заявленных случаев.

Оставшиеся 34% случаев были зафиксированы в различных странах мира, лидирующие позиции заняли: Объединённые Арабские Эмираты (примерно 6%), Турция (примерно 5 %), Шри-Ланка (примерно 3%).

География путешествий определила наиболее частый характер обращений по страховым случаям в новогодние каникулы. Ввиду того, что самым популярным туристическим направлением стал Египет, причины обращений туристов "Ингосстраха" были связаны со следующими заболеваниями: болезни ЖКТ, ЛОР-органов, аллергические реакции, различные травмы во время активного пляжного отдыха.

Ввиду сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановке в мире, обусловленной пандемией коронавируса, количество обращений, связанных с данным заболеванием, за время новогодних каникул составило примерно 38% от общего числа случаев.

За прошедшие новогодние каникулы самые крупные страховые возмещения были выплачены "Ингосстрахом" в связи со следующими случаями:

Доминиканская республика. Госпитализация туриста по причине коронавирусной инфекции в течение трех дней с последующим амбулаторным долечиванием – $7 тыс.

Египет. Диагноз: инсульт. Расходы на проведенное лечение и транспортировку туриста в РФ составили около $5 тыс.

ОАЭ. Диагноз: ушиб коленного сустава. Стоимость лечения составила €3 тыс.

Пандемия коронавируса способствовала увеличению спроса на программы страхования от невыезда и страхования авиапассажиров, что вызвало рост количества обращений, рассматриваемых компанией, по данным видам страхования. В частности, по страхованию от невыезда было зафиксировано 182 обращения. Они были связаны с отменой поездки из-за заболевания коронавирусной инфекцией самого застрахованного или членов его семьи.

По страхованию авиапассажиров были также обращения во время новогодних каникул, клиенты заявили 35 убытков, они находятся в процессе урегулирования.

"Как мы видим, пандемия коронавируса продолжает оказывать существенное влияние на туристические поездки россиян, однако обращения по страховым случаям во время путешествий происходят не только в связи с данным заболеванием. Мы отмечаем высокий процент обращений и из-за травм во время пляжного отдыха, аллергических реакций, заболеваний ЖКТ и ЛОР-органов, что продиктовано спецификой направлений, выбранных для отдыха нашими соотечественниками. "Ингосстрах" всегда выполняет свои обязательства перед застрахованными и рассматривает обращения по страховым случаям в краткие сроки, поддерживая клиентов в сложных ситуациях", - комментирует начальник управления урегулирования убытков компании "Ингосстрах" Максим Максимкин.

О компании

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.