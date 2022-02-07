За 2021 год КАПИТАЛ LIFE урегулировала 200 тыс. страховых случаев и выплатила 27 млрд руб.

ТАСС, 7 февраля. Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") за 2021 год урегулировала более 200 тыс. страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья и выплатила клиентам 27,6 млрд рублей в 79 регионах России. Количество урегулированных КАПИТАЛ LIFE страховых случаев в 2021 году выросло на 35%.

Всего за пять лет с 2017 года КАПИТАЛ LIFE выплатила клиентам более 100 млрд рублей.

Выплаты компании по накопительному страхованию жизни за 2021 год превысили 6,7 млрд рублей. Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни за 2021 год превысила 167 млн рублей и была осуществлена клиенту в г. Москве. Максимальные рисковые выплаты составили 10 и 9 млн рублей и были перечислены в Ярославской и Тюменской областях.

В 2021 году КАПИТАЛ LIFE осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 190 млн рублей.

"На протяжении последних нескольких лет наша компания является одним из лидеров среди страховщиков жизни как по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни, так и по объему выплат, и 2021 год не стал исключением. Минувший год оказался непростым и именно в такой период должна проявляться сила и надежность страховщика, которому клиенты доверяют самое главное - жизнь, благополучие близких и свое будущее, - отмечает генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич. - Благодаря слаженной и профессиональной работе нашей команды по всей стране, а также одной из самых современных систем онлайн-урегулирования, которая успешно показала себя в условиях повышенной востребованности и пиковых нагрузок, мы обеспечили бесперебойное обслуживание миллионов наших клиентов. Мы благодарим их за доверие и продолжим делать все, чтобы помогать сохранять и увеличивать их финансовые возможности, предоставляя надежную страховую защиту в любых обстоятельствах".