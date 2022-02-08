"Ингосстрах": урегулирование по каско в IngoMobile показало рост вдвое за 2021 год

ТАСС, 8 февраля. "Ингосстрах" подвел итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile (6+). По итогам 2021 года компания зафиксировала рост количества заявленных убытков по каско онлайн. По сравнению с результатами 2020 года (19 925 случаев) показатель 2021 года увеличился более чем в два раза и достиг почти 40 500 случаев.

На сегодняшний день более 35% убытков по договорам автокаско физических лиц заявляются онлайн. Удаленно урегулировать страховой случай по каско могут жители по всей России - время выдачи направления на ремонт на СТОА составляет один рабочий час независимо от региона. Максимальное количество урегулированных убытков по каско онлайн в 2021 году зафиксировано в июле - 3664 случаев (28%), в августе - 3549 случаев (28,8%), а также в декабре - 4056 случаев (33,7%).

Активнее всего сервисом онлайн-урегулирования по каско в IngoMobile пользуются клиенты в возрасте 36-45 лет (примерно 31% случаев) и 46-55 лет (22%). Клиенты в возрасте 18-25 лет составляют более 9% случаев, 26-35 лет и старше 55 лет - около 19%.

Наиболее часто убытки онлайн заявляют автовладельцы из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (10%) от общего количества страховых случаев в этом канале урегулирования.

"Мы постоянно работаем над улучшением клиентского пути, сокращением сроков урегулирования убытков по каско, - комментирует директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Максим Дмитриев. - В 2021 году самый быстрый ответ на заявление об убытке по каско клиент получил в IngoMobile через четыре минуты. Алгоритм работы мобильного приложения позволяет выдавать направление на ремонт в максимально сжатые сроки, что значительно экономит время наших клиентов. В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка. IngoMobile предоставляет на российском рынке одну лучших систем по урегулированию случаев по автокаско благодаря полностью дистанционному сервису, большому выбору СТОА для ремонта, наличию дополнительных опций, позволяющих клиенту минимизировать временные затраты на сбор документов и ремонт автомобиля. Страхователи отмечают высокое качество сервиса - об этом говорит постоянный рост количества клиентов, предпочитающих заявлять убытки онлайн, минимальный уровень жалоб по процессу урегулирования убытков, подтвержденный официальной статистикой. Кроме этого, "Ингосстрах" предоставляет возможность инспекции процесса приемки автомобиля, что особенно актуально после сложных и объемных ремонтов. В компании есть специализированное структурное подразделение для мониторинга сроков урегулирования и производства ремонта, что позволяет предоставлять стабильно высокий уровень сервиса нашим клиентам".

Наиболее частыми причинами обращений по каско стали мелкие дорожно-транспортные происшествия (45%) и повреждения лобовых стекол (28%). Один из самых необычных страховых случаев произошел у клиентки в отпуске по вине коровы. "Приехали в отпуск. Машина была припаркована. Вечером с мужем услышали "фырканье" животного, побежали смотреть к машине. Обнаружили, что корова трётся рогами о заднее крыло и правую часть бампера. Сразу отогнали животное, и обнаружили повреждение лакокрасочного покрытия" - описывала клиентка. Случай был признан страховым и урегулирован компанией. Повреждения в результате действий животных происходят редко, составляя около 0,01% всех случаев.

"Ингосстрах" - одна из первых страховых компаний на российском рынке, предложившая клиентам дистанционный сервис по урегулированию убытков по автокаско в течение одного рабочего часа. Пользователь заполняет в мобильном приложении необходимую информацию, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного автомобиля и необходимые документы, и отправляет в "Ингосстрах". IngoMobile поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. В приложении создается убыток, затем страховая компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт. Пользователь приложения может выбрать подходящую СТОА прямо в IngoMobile. Весь цикл удаленного урегулирования убытков в этом случае занимает максимум один рабочий час, что позволяет существенно экономить время и не требует визита в офис страховой компании.

Сегодня IngoMobile - это полноценный онлайн-офис, который позволяет клиентам компании продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации по страховым договорам. С помощью приложения пользователи могут оформить или продлить страховой полис, заявить о страховом случае и отслеживать статус по нему, получить направление на ремонт, выбрать клинику по полису ДМС, записаться к врачу онлайн, заказать гарантийное письмо, получить напоминание о продлении полиса, оплатить до 50% стоимости полиса баллами программ лояльности "Ингосстрах Бонус" для зарегистрированных пользователей и многое другое.

Мобильное приложение IngoMobile - лауреат множества профессиональных премий и конкурсов, полученных за функционал, качество, удобство использования и дизайн. В том числе проект стал победителем COMNEWS AWARDS 2020 в номинации "Лучшее цифровое финансовое решение" и занял 1 место в Индексе Цифрового Застрахованного - первом аналитическом показателе в России, оценивающем уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц. В феврале текущего года IngoMobile стало победителем в конкурсе страховых приложений "Мастер выплат 2021" в номинации "Функциональность и Полнота".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.